Заплати, чтобы проиграть: геймеры высмеяли новый набор с игры Call of Duty: Warzone

Игроки в Call of Duty: Warzone высмеяли новый набор косметических предметов для этой игры. Они отмечают, что это первый в истории пример комплекта в стиле "pay-to-lose".

Несколько дней назад мы рассказывали об эмоции с Fortnite, дающей несправедливое преимущество своему владельцу. В похожую ситуацию попал и новый набор косметических предметов для Call of Duty: Warzone, правда, в этом случае преимущество получают оппоненты.

Стоит начать с того, что речь идет о комплекте с названием "Skull Collector", который появился одновременно в Call of Duty: Warzone и Call of Duty: Vanguard. Посвящен он тематике джунглей, а в целом в его состав вошло семь косметических предметов. Следует добавить, что стоит такое удовольствие 2400 CoD Points (игровая валюта), а это примерно 20 долларов (более 500 гривен).

Какие предметы входят в состав набора "Skull Collector" / Фото с официального сайта разработчиков игры

Набор довольно интересный, правда, сразу же после выхода он получил довольно нестандартную характеристику от геймеров. Они шутливо назвали его первым в истории комплектом в стиле "pay-to-lose" ("заплати, чтобы проиграть"). Дело в том, что скин с названием "Acinonyx" (для AS44), который входит в его состав, некорректно работает в видеоигре Call of Duty: Warzone.

А ярким подтверждением этих слов может служить видео, которым поделился на Reddit пользователь с никнеймом SamUdoma. На его записи можно увидеть, что этот скин не отображается в Call of Duty: Warzone, а хуже всего в этой ситуации то, что из такого невидимого оружия нельзя стрелять. Добавим, что проблемы с этим набором возникли только у поклонников королевской битвы. Напоследок стоит отметить, что разработчики из Raven Software пока никак эту ситуацию не комментировали.

Как выглядит игрок с этим скином в игре Call of Duty: Warzone: видео