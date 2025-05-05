Minecraft удалось запустить на 20-летней видеокарте с 8 МБ памяти

Блогеры с YouTube-канала Budget-Builds Official провели масштабный эксперимент, в рамках которого попытались запустить игру Minecraft на устаревшем оборудовании с минимальными техническими характеристиками. Для этого использовали систему на базе Windows XP, процессора Athlon 64 и видеокарты Pine 3D Phantom XP-2800 с 8 мегабайтами видеопамяти – что в тысячи раз меньше, чем имеют современные модели.

Minecraft сегодня требует по крайней мере Windows 10, 2 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня Intel HD Graphics 4000 или AMD Radeon R5, напоминает 24 Канал. Однако авторы эксперимента решили пойти противоположным путем – построили систему из комплектующих начала 2000-х годов. Видеокарта, основана на устаревшем даже на момент своего выхода чипе SiS, имела лишь 8 МБ видеопамяти.

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Первую попытку запуска версии Alpha 1.2.6 сорвали проблемы с поддержкой OpenGL. Только после установки специальных драйверов от Microsoft, совместимых с SiS-архитектурой, игру удалось запустить – впрочем, только на старом ЭЛТ-мониторе.

Без этого экрана ничего бы не заработало,

– объяснили авторы.

Настоящей целью было не просто запустить альфа-версию, а добраться до полноценных релизов. Minecraft 1.6.4 удалось запустить, однако игра выдавала лишь один кадр в секунду и завершала работу через две минуты.

Для достижения стабильности пришлось отключить все визуальные эффекты – облака, туман, анимации, снизить разрешение до минимума и применить упрощенный пак текстур 8×8 пикселей. Даже генерацию мира перенесли на отдельный ноутбук, чтобы уменьшить нагрузку.

Minecraft на видеокарте 8 МБ – смотрите видео

В целом эксперимент напоминает попытки запуска легендарной игры Doom на устройствах, которые для этого не предназначались. Впрочем, в случае Minecraft все требовало гораздо больше усилий – от установки редких драйверов до использования ЭЛТ-монитора.

Несмотря на все технические ограничения, Budget-Builds Official доказали, что иногда в технологиях важна не только мощь железа, но и способность найти решение там, где его якобы быть не может.

А тем временем в Mojang прокомментировали возможность создания сиквела Minecraft. Там также рассказали, что планируют поддерживать Minecraft еще как минимум 15 лет, работая над долгосрочной стратегией.