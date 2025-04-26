Блогер превратил украинских политиков в бойцов Mortal Kombat – забавное видео

Украинский TikTok-блогер креативно использовал ИИ и превратил ряд отечественных политиков в персонажей культовой видеоигры Mortal Kombat.

Блогер покорил публику, создав короткое видео в котором с помощью искусственного интеллекта изобразил известных украинских политиков в образе бойцов "Смертельной битвы", сообщает 24 Канал со ссылкой на пользователя TikTok под ником ye.vgen.

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Интересный взгляд на отечественную политику

Пока создатель Kingdom Come: Deliverance 2 Даниэль Вавра только предполагает как ИИ повлияет на игровую индустрию, блогеры продолжают креативно использовать эти инструменты для создания забавных поделок.

В частности, украинский контент-мейкер ye.vgen представил широкой общественности остроумное видео, в котором с помощью ИИ превратил украинских политиков в персонажей Mortal Kombat.

"Жертвами" перевоплощения стали действующий и бывшие президенты – Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Виктор Ющенко и Виктор Янукович. Также своих виртуальных протеже получили Юлия Тимошенко, Олег Ляшко и мэр столицы – Виталий Кличко.

Забавный ролик – смотрите видео

Всего за несколько дней с момента публикации ролик набрал более 1,5 миллиона просмотров и более 129 тысяч лайков.

Это гениально! А можно увидеть как они делают фаталити сами знаете кому?,

– написала одна из комментаторов поста.

Пользователи TikTok с нетерпением ждут вторую серию остроумной публикации.