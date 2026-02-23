Авторы Disco Elysium выпустили демоверсию шпионской игры Zero Parades

Студия ZA/UM, известная благодаря культовому детективу Disco Elysium, выпустила временную демоверсию своего нового проекта шпионской ролевой игры Zero Parades: For Dead Spies. Пробное издание появилось в Steam в рамках фестиваля "Играм быть".

Как отмечают авторы игры на строчке сообщества в Steam, игроки имеют возможность лично испытать механики и атмосферу будущего релиза, который обещает развивать идеи знаменитого предшественника.

Что ждет игроков в пробной версии Zero Parades?

Пробное издание предлагает окунуться в начальный этап игры, который охватывает первые несколько часов прохождения. Пользователям доступны два центральных задания и ряд дополнительных историй.

Для главной героини подготовили три архетипа, определяющие ее начальные характеристики и навыки. Сюжет разворачивается вокруг гениальной шпионки Гершел Вилк по прозвищу Каскад. После пяти лет с момента своей самой большой неудачи она возвращается в город-государство Портофиро.

Трейлер Zero Parades – смотрите видео:

Особенности демоверсии

Разработчики из лондонской студии ZA/UM отметили, что специально для демоверсии было скорректировано игровой баланс и некоторые диалоговые разветвления. Отдельные элементы полной версии, например система развития персонажа и определенные механики, в пробном издании отсутствуют.

Команда отмечает, что после длительного периода кропотливой разработки и генерации идей они рады представить результаты своего труда сообществу. Проект ориентирован на нелинейное повествование и харизматичных героев.

Демоверсия будет доступна эксклюзивно в Steam до 16 марта 2026 года. Полноценный релиз запланирован на 2026 год сначала для PC (Steam, GOG, Epic Games Store), а затем и для консолей PlayStation 5.