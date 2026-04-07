Удаленный из Resident Evil Requiem файл может раскрыть самую большую тайну, которую оставила игра

Выход Resident Evil Requiem вызвал бурное обсуждение среди поклонников серии из-за одной неожиданной детали биографии главного героя. Леон Кеннеди теперь официально женат, однако разработчики искусно скрыли имя его спутницы, заставляя фанатов искать ответы в малейших деталях.

Кто может быть женой Леона Кеннеди?

Релиз Resident Evil Requiem, состоявшийся 27 февраля 2026 года, подарил игрокам не только напряженные экшн-сцены и жуткие хоррор-эпизоды, но и настоящую сюжетную бомбу. Намек на то, что Леон Кеннеди за кадром женился, стал самой обсуждаемой темой в сообществе. Разработчики из Capcom не дают прямого ответа на вопрос, кто именно стал избранницей агента, но новые находки в файлах предыдущей игры серии могут дать подсказку, пишет TheGamer.

Эта детективная история берет свое начало еще с выхода Resident Evil 4 Remake. Пользователь социальной сети X под ником nigkira обнаружил интересный файл, который Capcom пыталась тщательно скрыть.

Речь идет о фотографии взрослой Эшли Грэм, дочь бывшего президента США, которую похитил культ "Лос-Илюминадос", чтобы получить контроль над правительством страны. Интересно, что это изображение невозможно найти в финальной версии игры, которая вышла 24 марта 2023 года. Фото было доступно только в так называемой "Chainsaw Demo", выпущенной 10 марта 2023 года.

Пользователь смог увидеть снимок в офисе Ханнигана, использовав режим свободной камеры для изучения локаций вне разрешенного угла обзора.

Тот факт, что Capcom создала модель и фотографию значительно старшей Эшли, но потом удалила ее из финальной версии игры, свидетельствует о глубокой конспирации. Поскольку работа над Resident Evil Requiem продолжалась достаточно долго, разработчики могли закладывать основу для сюжетных поворотов еще несколько лет назад.

Сейчас, когда в Requiem официально подтверждено семейное положение Леона, эта находка приобрела совсем другое значение. Фанаты все это время приписывали главному герою брак с Адой Вонг, Клэр Редфилд и другими известными именами франшизы. Некоторые пошли еще дальше и предположили, что может быть Крис Редфилд. Но пока нет официального подтверждения, нам остается только догадываться об истинных причинах такой таинственности со стороны Capcom.

Компания оперативно удалила любую информацию об этом фото, что лишь подогрело интерес публики. Хотя существование фото взрослой Эшли не является прямым доказательством ее брака с Леоном, это делает ее вероятной претенденткой, учитывая усилия, приложенные для сокрытия этой детали.

Как известно, нас впереди ждет большое DLC. По слухам, оно будет сосредоточено на Леоне, поэтому именно в нем мы можем узнать о его браке, который состоялся за кадром. Учитывая, что режиссер Resident Evil Requiem уже подтвердил теорию о его браке, заявив, что мы узнаем больше позже, шансы на раскрытие имени в дополнении становится все больше.