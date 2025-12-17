Как проходил этот особенный турнир?

Это был уже двенадцатый турнир от организации Care. Он собрал восемь финалистов, которые прошли отборочные этапы в японских префектурах Аичи, Гифу и Ми. Самому молодому участнику было 65 лет, а самой старшей конкуренткой стала 95-летняя Рейко Йокота, которая играла за персонажа Джун Кадзама, пишет 24 Канал со ссылкой на Esports Insider.

Хисако Сакаи использовала бойца Клаудио Серафино и уверенно продвигалась по турнирной сетке. В полуфинале она победила Садаюки Като, который играл за Армор Кинга. В финальном поединке Сакаи столкнулась с 74-летним Горо Сугиямой, который выбрал персонажа Лили, и одержала победу.

Как прошла последняя игра турнира: смотрите видео

Интересно, что чемпион предыдущего турнира Рьоэ Мурабе, который играл за Панду, выбыл уже в первом раунде, проиграв Кинуко Ватанабе с персонажем Алисой.

Что известно о Care и ее турнирах?

Организация Care базируется в префектуре Ми и стремится создать условия для активного участия пожилых людей в киберспорте. Ассоциация начала проводить турниры еще в 2019 году, сначала сосредотачиваясь на настольных играх, таких как Shogi и Othello, пишет EventHubs.

Соревнования всегда сопровождаются профессиональным комментированием и транслируются онлайн, полностью воспроизводя атмосферу обычных киберспортивных событий.

Игра Tekken 8 появилась в программе этого года во время 11-го турнира, ознаменовав переход к современным файтингам. Последнее мероприятие продолжило эту традицию.

Сейчас Care проводит турниры дважды в год в трех префектурах центральной Японии. По сообщениям японского издания Game*Spark, ассоциация планирует расширить инициативу и организовать всеяпонский турнир для пожилых геймеров в будущем.