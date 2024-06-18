Контрабандистка хотела провезти в бюстгальтере 350 игр Nintendo, но ее разоблачили в аэропорте

Работники аэропорта в Китае задержали женщину, которая заметно нервничала, когда пыталась сесть на самолет. Ее заподозрили и впоследствии проверили, позже заявив, что она пыталась вывезти из страны 350 игр для Nintendo Switch, запихнув их в бюстгальтер.

Хотела перевезти картриджи в бюстгальтере

Разоблаченная на контрабанде женщина пыталась покинуть Гонконг и въехать в Китай через порт Лянтан. Чиновники и таможенники, которые занимаются этим делом, говорят, она вела себя странно и имела грудь странной формы во время рутинного осмотра путешественников. Ее отвели в частную зону, где и обнаружили многочисленные картриджи для Nintendo.

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Чиновники конфисковали 350 картриджей для Nintendo Switch из бюстгальтера женщины. По оценкам, стоимость всех игр составляет около 70 000 юаней или 9 660 долларов США.



Контрабандистка с картриджами / Фото Hong Kong 01

Как и везде в мире, в Китае статья 7 Положения о выполнении таможенных административных наказаний Китайской Народной Республики запрещает людям уклоняться от уплаты таможенных платежей путем "сокрытия, маскировки, сокрытия деклараций, фальшивых деклараций или другими способами, транспортировки, перевозки или пересылки товаров, которые запрещены или ограничены к ввозу или вывозу государством".

Таким образом ввоз товаров без уплаты необходимых налогов является незаконным и считается контрабандой.



Картриджи, которые были изъяты таможенниками / Фото Hong Kong 01



Картриджи, которые были изъяты таможенниками / Фото Hong Kong 01

Женщина, которую подозревают в контрабанде игр в бюстгальтере, вряд ли попадет в тюрьму. Вместо этого ее могут оштрафовать на сумму, что "не превышает трехкратного размера пошлины, которая подлежит уплате, но от которой она уклонилась".