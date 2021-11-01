Жестокая кампания и система морали: в сети появились новые слухи о Call of Duty 2022

В сети появилась новая информация о следующей части Call of Duty, которая выйдет в 2022 году. Согласно данным инсайдера, в этой видеоигре будет взрослая и жестокая кампания.

Уже 5 ноября состоится релиз новой части в популярной серии Call of Duty. Об этом проекте известно почти все, а потому инсайдеры уже начинают делиться информацией о его преемнике, который выйдет в 2022 году. Стоит отметить, что несколько недель назад мы уже рассказывали об этой видеоигре.

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Если вкратце, то авторитетный инсайдер Том Хендерсон тогда рассказал, что игра Call of Duty 2022 является сиквелом Modern Warfare, а в целом в ней будет рассказываться о группе спецназовцев, которые борются с наркокартелями. Сразу стоит отметить, что сегодняшний инсайдер не только подтвердил эту информацию, но и рассказал немало нового.

Итак, пользователь с никнеймом RalphsValve в своем твиттере написал, что новая часть будет называться Call of Duty Modern Warfare II. Согласно его данным, в центре истории окажутся военные, которые тайно сражаются с картелями. Но самое интересное, что новая игра должна получить рейтинг "M" ("для взрослых"). Вроде бы в этой видеоигре будет жестокая, безжалостная и взрослая кампания, а в самой истории, которую планируют рассказать авторы, не будет победителей.

Также в новом шутере будет система морали, похожая на ту, которая появлялась в игре Red Dead Redemption 2. Инсайдер отметил, что в видеоигре будут реалистичные анимации ранений и смерти, а также "живой" протагонист. Вроде бы в определенные моменты он будет тяжело дышать, а его руки могут даже трястись. Из любопытного он еще рассказал, что в игре будет очень реалистичное оружие, а иногда оно может даже заклинить.

Напоследок стоит отметить, что к подобной информации почти всегда нужно относиться скептически. Особенно в случае видеоигры, которую еще даже официально не анонсировали.

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