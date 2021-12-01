Живописный остров: разработчики Call of Duty: Warzone полноценно представили новую карту

Разработчики Call of Duty: Warzone поделились интересной информацией о карте с названием Кальдера. Они показали ее детальный план, новые скриншоты, а также забавный трейлер.

Месяц назад компания Activision и студия Raven Software представили новую карту для видеоигры Call of Duty: Warzone. Тогда разработчики показали несколько скриншотов и поделились общей информацией о старте следующего сезона.

Подробнее Разработчики Call of Duty: Warzone показали новую карту, которая заменит Верданск

Если вкратце, то с 9 декабря новой зоной боевых действий станет тропический остров Кальдера, находящийся в Тихом океане. А вот классическая карта Верданск отправится на заслуженный отдых. Стоит добавить, что все владельцы Call of Duty: Vanguard смогут заняться исследованием новой локации уже 8 декабря. На этот же раз представители Raven Software показали детальный план этого острова, а также поделились новыми скриншотами и забавным трейлером.

Трейлер новой карты для Call of Duty: Warzone: видео

Можно увидеть, что этот тропический остров разделен на 15 больших зон. А в целом разработчики пообещали, что в игре будет более ста разнообразных уникальных мест. Из интересного можно отметить древние руины, рисовые поля, комплекс для размещения подлодок, столицу с историческими сооружениями и огромный вулкан, находящийся в центре острова.

Карта этого острова / Фото с сайта разработчиков

Также разработчики видеоигры отметили, что новая карта сопоставима по размеру з Верданском, а также добавили, что она создана на основе результатов двухлетнего исследования и с учетом отзывов геймеров. Правда, даже в этот раз они не объяснили, почему сместили дату ее выхода на неделю. Напоследок стоит отметить, что подробнее ознакомиться со всеми нововведениями, которые появятся в Call of Duty: Warzone уже в ближайшее время, можно по этой ссылке.

Местные локации / Фото с сайта разработчиков