Журналист заинтриговал геймеров информацией о GTA VI, после встречи с руководителем Take-Two

Американский репортер опубликовал совместную фотографию вместе с генеральным директором Take-Two Interactive Штраусом Зельником и заинтриговал геймеров информацией о GTA VI. Подробности – в материале.

Поклонники франшизы Grand Theft Auto вот уже несколько лет находятся в подвешенном состоянии, ведь до сих пор не было официального анонса новой части, даже несмотря на масштабные утечки, подтвердившие ее разработку.

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Именно поэтому сообщество фанатов Rockstar видит намеки на скорый анонс буквально во всем: от обновлений в GTA Online до постов в инстаграме известных рэперов.

Однако, похоже, скоро нас действительно ожидает что-то масштабное, по крайней мере, если верить репортеру под псевдонимом Hip Hop Gamer, который на днях встретился с руководителем Take-Two – издателями и владельцами разработчиков любимой серии миллионов геймеров.

В своем твиттере уважаемый представитель западной игровой журналистики опубликовал совместное фото со Штраусом Зельником и пообещал, что "GTA VI будет моментом, который запомнится навсегда".

Репортер и руководитель Take-Two / Фото с твиттера

Неизвестно почему эпатажный журналист встречался с Зельником и видел ли он или, возможно, даже играл в какой-то билд GTA 6, но похоже, что он смог узнать новую информацию об одной из самых ожидаемых игр в истории и остался очень доволен визитом в штаб-квартиру Take-Two.

Фотография даже породила слухи о том, что скорый анонс игры прежде всего решили показать блогерам и журналистам, а сам Hip Hop Gamer якобы чуть не нарушил NDA (договор о неразглашении) своим постом. Так это или нет – покажет только время.