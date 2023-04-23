Шанувальники франшизи Grand Theft Auto ось уже кілька років знаходяться в підвішеному стані, адже досі не було офіційного анонсу нової частини, навіть попри масштабні витоки, які підтвердили її розробку.

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Саме тому спільнота фанатів Rockstar бачить натяки на скорий анонс буквально у всьому: від оновлень в GTA Online до постів в інстаграмі відомих реперів.

Однак, схоже, що скоро нас дійсно очікує щось масштабне, принаймні якщо вірити репортерові під псевдонімом Hip Hop Gamer, який на днях зустрівся з очільником Take-Two – видавцями та власниками розробників улюбленої серії мільйонів геймерів.

У своєму твітері поважний представник західної ігрової журналістики опублікував спільне фото зі Штраусом Зельніком та пообіцяв, що "GTA VI буде миттю, яка запам'ятається назавжди".

Репортер та очільник Take-Two / Фото з твітеру

Невідомо чому епатажний журналіст зустрічався із Зельником та чи бачив він або, можливо, навіть грав у якийсь білд GTA 6, але схоже, що він зміг дізнатися нову інформацію про одну з найочікуваніших ігор в історії та залишився вельми задоволений візитом у штаб-квартиру Take-Two.

Світлина навіть породила чутки про те, що скорий анонс гри перш за все вирішили показати блогерам та журналістам, а сам Hip Hop Gamer нібито ледь не порушив NDA (договір про нерозголошення) своїм постом. Так це чи ні – покаже лише час.