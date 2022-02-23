Наверное, почти все геймеры знакомы с LEGO-играми по мотивам всевозможных популярных франшиз. Выходят они с 2005 года, а все это время эксклюзивные права на их разработку принадлежали компании TT Games.

Рекомендуем Искусная работа: профессионалы воссоздали в реальности оружие из Elden Ring

Теперь и спорт

Правда, в ближайшее время все может измениться, а поделились такой неожиданной информацией представители портала VGC. Согласно их данным, разработчики знаменитого конструктора передали права на разработку своих видеоигр издательству 2K, принадлежащему компании Take-Two. А самое интересное в этой ситуации то, что последние вроде бы изменят классический для серии LEGO-игр вектор.

Представители VGC написали, что разработчики из 2K будут заниматься спортивными симуляторами, а не играми по мотивам фильмов. Также они отметили, что в разработке уже находятся сразу три таких проекта:

Футбольный симулятор, за который отвечает студия Sumo Digital (Sackboy: A Big Adventure, LittleBigPlanet 3 и Team Sonic Racing). Игра должна выйти уже в ноябре 2022 года.

Гонки с открытым миром, за которые отвечает студия Visual Concepts (серия WWE 2K и NBA 2K). Релиз этой видеоигры состоится в 2023 году.

Неизвестная игра, разрабатываемая по мотивам известной спортивной франшизы.

Что известно еще

Согласно информации VGC, таким образом Take-Two хочет расширить свою линейку спортивных игр. По мнению последних, это поможет им привлечь к своим видеоиграм молодых игроков. Также представители VGC утверждают, что в будущих проектах могут появиться персонажи из разных франшиз, сотрудничающих с LEGO Group (Marvel, DC или Гарри Поттер).

Напоследок стоит отметить, что такую информацию пока никак не комментировали представители вышеупомянутых компаний и студий. Также добавим, что согласно данным VGC, TT Games должна выпустить еще два проекта в сотрудничестве с LEGO Group: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga и неизвестная видеоигра.

Это может вас заинтересовать – LEGO, Корпорации мира: видео