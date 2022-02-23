Напевно, майже всі геймери знайомі з LEGO-іграми за мотивами різноманітних популярних франшиз. Виходять вони з 2005 року, а весь цей час ексклюзивні права на їхню розробку належали компанії TT Games.

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Тепер й спорт

Щоправда, вже найближчим часом все може змінитися, а поділилися такою несподіваною інформацією представники порталу VGC. Згідно з їхніми даними, розробники знаменитого конструктору передали права на розробку своїх відеоігор видавництву 2K, яке належить компанії Take-Two. А найцікавіше в цій ситуації те, що останні начебто змінять класичний для серії LEGO-ігор вектор.

Представники VGC написали, що розробники з 2K будуть займатися спортивними симуляторами, а не іграми за мотивами фільмів. Також вони відзначили, що в розробці вже перебуває одразу три таких проєкти:

Футбольний симулятор, за який відповідає студія Sumo Digital (Sackboy: A Big Adventure, LittleBigPlanet 3 та Team Sonic Racing). Гра має вийти вже в листопаді 2022 року.

Перегони з відкритим світом, за які відповідає студія Visual Concepts (серія WWE 2K та NBA 2K). Реліз цієї відеогри має відбутися у 2023 році.

Невідома гра, яка розроблюється за мотивами відомої спортивної франшизи.

Що відомо ще

Згідно з інформацією VGC, у такий спосіб Take-Two хоче розширити свою лінійку спортивну ігор. На думку останніх, це допоможе їм залучити до своїх відеоігор молодих гравців. Також представники VGC стверджують, що в майбутніх проєктах можуть з'явитися персонажі із різних франшиз, які співпрацюють з LEGO Group (Marvel, DC чи "Гаррі Поттер").

Наостанок варто відзначити, що таку інформацію поки ніяк не коментували представники вищезгаданих компаній та студій. Також додамо, що згідно з даними VGC, TT Games має випустити ще два проєкти у співпраці з LEGO Group: LEGO Star Wars: The Skywalker Saga та невідома відеогра.

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