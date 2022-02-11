Журналисты узнали, что в города из игры Dying Light 2 есть реальные прототипы

Журналисты провели небольшое расследование и узнали, что у Вилледора из Dying Light 2 есть реальные прототипы. Они рассказали, что разработчики ориентировались сразу на два города.

Наверное, все поклонники популярной видеоигры Dying Light 2 Stay Human знают, что ее события разворачиваются в городе Вилледор, который невозможно найти на реальных картах. А все потому, что разработчики из компании Techland его просто придумали.

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Вилледор – смесь двух реальных городов

Правда, согласно информации польского издания CD-Action, конкретные и реальные источники вдохновения у авторов все же были. Журналисты этого портала провели небольшое расследование и узнали, что Вилледор – смесь двух реально существующих городов. По их мнению, разработчики из Techland использовали географию французского города Тур, а также архитектуру польского Вроцлава.

Французский город Тур

Журналисты нашли сразу несколько намеков на французское происхождение Вилледора. К примеру, в одном из роликов геймерам показывают карту Европы, на которой отмечена Франция, а в начале игры протагонист упоминает о городе Новый Париж. Также немало игровых персонажей имеют характерные для этой страны имена и фамилии.

Представители CD-Action написали, что исторические центры городов довольно похожи и добавили, что у обоих есть немало мостов. Также они отметили, что события Dying Light 2 разворачиваются в начале октября, а местное виртуальное солнце встает в 8 часов и заходит в 19:30. А это соответствует тем данным, которые характерны для города Тур в этот период года.

Польский город Вроцлав

Стоит отметить, что в этом польском городе расположен один из офисов Techland. А потому и неудивительно, что "следы" Вроцлава можно найти в Dying Light 2. Первыми это заметили местные жители, а уже потом на такое сходство обратили внимание и журналисты.

По мнению последних, разработчики из Techland ориентировались на архитектуру Вроцлава. Они отмечают, что в видеоигре есть несколько подобных мостов, а также очень похожая водонапорная башня.

Сравнение мостов / Фото с твиттера Magazyn CD-Action

Сравнение водонапорных башен / Фото с твиттера GoddammitMan