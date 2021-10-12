Знакомство с героями и антагонистом: вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Vanguard

Компания Activision продолжает знакомить игроков с игрой Call of Duty: Vanguard. На этот раз разработчики показали сюжетный трейлер, а также поделились новой информацией о видеоигре.

Релиз игры Call of Duty: Vanguard должен состояться уже в начале ноября, а поэтому представители компании Activision продолжают активно готовить свою аудиторию к этому событию. На этот раз они решили подробнее рассказать о главных героях, а также в целом о сюжетной кампании.

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Итак, стоит начать с того, что события новой видеоигры развернутся во времена Второй мировой войны, а если точнее, то в момент, когда Берлин оказался в огне. По сюжету, представители немецкой элиты хотят создать на его "пепле" Четвертый Рейх (план "Феникс"). Они скрываются, а также сформировали тайную группировку, которую возглавляет главный антагонист игры – Генрих Фрайзингер. Игрокам нужно будет ликвидировать его, а также остановить возрождение нацистской Германии.

Специально для такой важной миссии была создана особая группа, которую возглавил Артур Кингсли. В ее состав также вошли следующие бойцы: подрывник Лукас Риггс, снайперша Полина Петрова, летчик Уэйд Джексон, а также Ричард Уэбб – заместитель командующего. То есть разработчики из Sledgehammer Games планируют показать "рождения" войск специального назначения, которые неоднократно появлялись в играх этой серии. Из интересного еще стоит отметить, что в трейлере можно узнать некоторую новую информацию о главных героях, а также увидеть разнообразные локации, которые появятся в видеоигре.

Сюжетный трейлер видеоигры Call of Duty: Vanguard: видео

Релиз Call of Duty: Vanguard состоится 5 ноября на PC (Battle.net), PlayStation и Xbox. Предзаказать видеоигру можно уже сейчас, а всего существует три издания: Standard (60 долларов), Cross-Gen Bundle (70 долларов) и Ultimate (100 долларов).