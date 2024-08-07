Настоящая золотая рыбка победила финального босса Elden Ring: Shadow of the Erdtree

В самом удивительном прохождении DLC Elden Ring: Shadow of the Erdtree произошла кульминация, когда золотая рыбка, по имени Тортеллини, в одиночку победила финального босса.

Все уже привыкли к необычным прохождениям Elden Ring: от танцевального коврика вместо геймпада до управления буквально силой мысли. Но совсем другое дело, когда в хардкорный проект от FromSoftware играет настоящая золотая рыбка.

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"Без труда не вытащишь и рыбку из пруда"

Герой нашего материала – Тортеллини, благородная золотая рыбка, которая очевидно самая настоящая геймерка.

Ее владелец, изобретательный контент-мейкер Эрик "PointCrow" Морино смастерил уникальное оборудование, позволяющее его любимице по-настоящему играть в Elden RIng.

Благодаря инженерному таланту хозяина, Тортеллини может давать игре команды, просто плавая в своем аквариуме. В зависимости от того, в каком секторе окажется существо, в проекте будут нажиматься разные кнопки.

Таким образом чешуйчатой геймерке удалось одолеть не абы кого, а самого Promised Consort Radahn – финального босса дополнения Shadow of the Erdtree.

Удивительный момент из трансляции – смотреть видео

Смотреть на эту баталию без удивления невозможно, даже несмотря на то, что Тортеллини вряд ли когда-то поймет все величие своего достижения.