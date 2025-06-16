Витофф заявил во время трансляции, что у него "есть захватывающие новости, которыми он не может поделиться прямо сейчас", рассказывает 24 Канал. Актер также отметил, что не он один будет делиться этой информацией, и объявление состоится уже на этой неделе, "точно до пятницы".

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Хотя Витофф не уточнил, о чем именно идет речь, его слова вызвали волну спекуляций среди фанатов. Многие считают, что это может быть связано со слухами о обновлении Red Dead Redemption 2 для консолей нового поколения.

На Reddit пользователи активно обсуждают возможную связь между заявлением актера и информацией от инсайдеров. Ранее издания Gamereactor и Nintendúo сообщали, что Rockstar Games готовит релиз Red Dead Redemption 2 для PS5, Xbox Series X|S и даже Nintendo Switch 2. Инсайдер Nate the Hate утверждает, что выход обновленной версии может состояться уже в 2025 году.

Напомним, что Red Dead Redemption 2 увидела свет в октябре 2018 года на PS4 и Xbox One, а в 2019 году появилась на ПК. С тех пор игра разошлась тиражом более 74 миллионов копий на всех платформах, что делает ее одной из самых успешных в портфолио Rockstar.

Чего ждать фанатам

Пока официальной информации нет, сообщество геймеров полно предвкушений. Если слухи об обновлении для современных консолей подтвердятся, это может стать прекрасной возможностью для новых и старых игроков вернуться в эпический мир Дикого Запада с улучшенной графикой и производительностью.

Геймеры уже давно просили Rockstar Games хотя бы выпустить патч на 60 fps для игры. Сейчас остается только ждать официального анонса, который, по словам Витоффа, не заставит себя долго ждать.