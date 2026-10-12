Passion UA хотіла підписати s1mple, але віддала перевагу іншому
Колишній гравець Passion UA розповів, що українська організація могла підписати Олександра "s1mple" Костилєва. Натомість вона зробила ставку на іншого кіберспортсмена.
Кого обрали замість s1mple?
Про це Всеволод "s-chilla" Щуров розповів під час нещодавнього стріму. За його словами, команда мала шанс залучити Костилєва, але зрештою підписала Володимира "Woro2k" Велетнюка, пише Dust2.
Якщо хронологія s-chilla точна, перемовини з s1mple припали на березень або квітень 2025 року. Це був період незадовго до того, як s1mple вийшов на заміну в складі FaZe на BLAST.tv Major Austin. Тобто Костилєв тоді вже міг повернутися на змагальний сервер, а Passion UA мала нагоду скористатися цим моментом.
Гроші на підписання s1mple, імовірно, надійшли б від футболіста Олександра Зінченка. Він довго був обличчям Passion UA, доки не почав дистанціюватися від організації, коли вона опинилася у фінансових складнощах.
Раніше ми писали про борги Passion UA перед колишніми гравцями на тлі розпаду організації.
Що s-chilla сказав про s1mple та jackasmo?
Згодом s-chilla додав, що s1mple намагався переконати BC.Game підписати українця з fnatic Микиту "jackasmo" Скибу. На думку Щурова, Костилєв добре розуміється на пошуку перспективних гравців.
У s1mple гарне око на таланти,
– прокоментував колишній гравець Passion UA Всеволод "s-chilla" Щуров.
Сам Костилєв, якого називають найкращим гравцем в історії CS:GO, таким чином міг би допомогти не лише грою, а й вибором майбутніх зірок.