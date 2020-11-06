Мережа кипить чутками щодо, ймовірно, нової дівчини одного з найзавидніших холостяків кіберспортивного простору.

Вже завтра Natus Vincere на чолі з одним з кращих гравців з CS: GO у світі – Олександром "S1mple" Костилєвим стартують на турнірі Intel Extreme Masters XV – Beijing-Haidian 2020. Та чи будуть думки снайпера "Народжених перемагати" зосереджені на грі? Адже вже кілька тижнів не вщухають чутки щодо роману гравця з відомою стрімеркою Аріною "AhriNyan" Бердніковою. Детальніше про нову пасію кіберспортсмена розповість Games24.

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Канал на стрімінговій платформі Twitch Аріна створила ще в далекому 2015 році, але популярність прийшла до дівчини лише рік потому, завдяки стрімам по LoL, Heroes of The Storm та CS:GO.



Аріна Берднікова за робочим місцем / фото з instagram.com

До речі, нікнейм дівчина підібрала досить просто – вона додала до свого імені "Нян" (синонім слова "бос" японською). Так вона називає і свою аудиторію – "няни".

Аріна вельми популярний стрімер серед СНД-аудиторії. На її стрімах можна побачити різноманітні ігри, спілкування з глядачами, перегляди відео і фільмів, кукінг-стріми, танці та обговорення різних тем.

Танці на стрімі AhriNyan ( 18+ ) / відео з YouTube

Популярність до дівчини прийшла як за її простоту в спілкуванні з аудиторією, так і за її зовнішність.

Аріна веде здоровий спосіб життя і регулярно відвідує спортзал. А також дуже любить тварин.



Аріна Берднікова на кінній прогулянці / фото з instagram.com



Аріна Берднікова в контактному зоопарку / фото з instagram.com



У самої Аріни є дві щурики та милий коргі Діппер, у тваринок, до речі, є власний акаунт в інстаграмі.

Дівчина дуже любить подорожувати та вже встигла відвідати різні країни, серед яких Греція, Хорватія, Франція та Японія.



Аріна Берднікова на відпочинку в Греції / фото з instagram.com

Нещодавно до списку відвіданих країн дівчина додала й Україну, що тільки підсилило фанатські підозри на рахунок її стосунків з одним з найкращих гравців з CS:GO.

У компанії друзів Аріна та Олександр відвідали один з київських закладів і весь вечір сиділи разом.



Аріна Берднікова та Олександр Костилєв в одному з київських закладів / фото з cyber.sports.ru

Ймовірні закохані кілька разів виходили разом подихати свіжим повітрям. Сімпл поводився як справжній джентльмен. І навіть не соромився обійняти дівчину при всіх оточуючих, хоча в цілому пара проводила вечір досить стримано.

Олександр Костилєв допомагає дівчині одягти верхній одяг / відео з YouTube

Слід зазначити, що кіберспортсмен та стрімерка відмінно виглядають разом і, ми впевнені, всім фанатам Аріни та Олександра, дуже цікаво, чи стануть здогади та теорії реальністю чи так і залишаться чутками.