Сеть кипит слухами о, вероятно, новой девушке одного из самых завидных холостяков киберспортивного пространства.

Уже завтра Natus Vincere во главе с одним из лучших игроков по CS: GO в мире – Александром "S1mple" Костылев стартуют на турнире Intel Extreme Masters XV – Beijing-Haidian 2020. Но будут ли мысли снайпера "Рожденных побеждать" сосредоточены на игре? Ведь уже несколько недель не утихают слухи о романе игрока с известной стримершой Ариной "AhriNyan" Бердниковой. Подробнее о новой пассии киберспортсмена расскажет Games24.

Не пропустите NAVI стартуют на турнире по CS:GO: анонс и календарь матчей

Канал на стриминговой платформе Twitch Арина создала ещё в далеком 2015 году, но популярность пришла к девушке только год спустя, благодаря стримам по LoL, Heroes of The Storm и CS: GO.



Арина Бердникова за рабочим местом / фото с instagram.com

Кстати, никнейм девушка подобрала достаточно просто – она добавила к своему имени "Нян" (синоним слова "босс" на японском). Так она называет и свою аудиторию – "няны".

Арина весьма популярная стримерша среди СНГ-аудитории. На её стримах можно увидеть разнообразные игры, общение со зрителями, просмотры видео и фильмов, кукинг-стримы, танцы и обсуждения различных тем.

Танцы на стриме AhriNyan ( 18+ ) / видео с YouTube

Популярность пришла к девушке как за её простоту в общении с аудиторией, так и за её внешность.

Арина ведет здоровый образ жизни и регулярно посещает спортзал. А также очень любит животных.



Арина Бердникова на конной прогулке / фото с instagram.com



Арина Бердникова в контактном зоопарке / фото с instagram.com



В самой Арины есть две крыски и милый корги Диппер, у животных, кстати, есть собственный аккаунт в инстаграм.

Девушка очень любит путешествовать и уже успела посетить различные страны, среди которых Хорватия, Греция, Япония и Франция.



Арина Бердникова на отдыхе в Греции / фото с instagram.com

Недавно в список посещенных стран девушка добавила и Украину, что только усилило фанатские подозрения насчёт её отношений с одним из лучших игроков по CS: GO.

В компании друзей Арина и Александр посетили одно из киевских заведений, и весь вечер сидели вместе.



Арина Бердникова и Александр Костылев в одном из киевских заведений / фото с cyber.sports.ru

Вероятные влюбленные несколько раз выходили вместе подышать свежим воздухом. Симпл вел себя как настоящий джентльмен. И даже не стеснялся приобнять девушку при всех окружающих, хотя в целом пара проводила вечер довольно сдержанно.

Александр Костылев помогает девушке надеть верхнюю одежду / видео с YouTube

Следует отметить, что киберспортсмен и стримерша отлично смотрятся вместе и, мы уверены, всем фанатам Арины и Александра, очень интересно, станут ли догадки и теории реальностью или же так и останутся слухами.