Загадковий баг Saints Row 2 виявився вирізаною механікою

Один з найбільш чудернацьких багів у Saints Row 2, який роками мучив геймерів, виявився залишком механіки, яку розробники вирізали з гри.

З моменту релізу Saints Row 2 минуло довгих 17 років, аж ось стала відома таємниця одного з найвідоміших багів відеоігри, повідомляє 24 Канал з посиланням на gamesradar+.

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Не спонтанне самозаймання, а шматок вирізаної механіки

Від виходу у 2008 році та дотепер чимало геймерів стикнулися у грі з феноменом "людини-факела" – багу, коли все тіло головного героя охоплює полум'я, яке, втім, не чинить йому ніякої шкоди.

З часом геймери навіть навчилися навмисно викликати подібний ефект просто заради втіхи.

Демонстрація подібного випадку – перегляньте відео

Попри це, фанати гри роками гадали чому ж така можливість взагалі з'явилася в грі й хоча можна подумати, що це якась великодка на Благодатний вогонь, насправді все доволі прозаїчніше.

Директор із цифрового збереження Рочестерського Національного музею гри, який курує Всесвітній зал слави відеоігор – Ендрю Борман глибоко дослідив історію створення ігор нині не існуючої студії Volition та поділився цікавим фактом.

Історія виробництва другої гри показує деякі дивні елементи, які зрештою були вирізані, як-от механіка "людського факела", де ви підпалюєте себе та біжите, наприклад, через торговий центр. Але, здається, її вирізали ближче до кінця розробки,

– каже Борман.

Достеменно невідомо чого творці проєкту намагалися досягти і як у кінцевому підсумку мала використовуватися згадана механіка, одначе її видалення очевидно пройшло не так гладко, як того б хотілося, що залишило в грі пам'ятну помилку, яка веселила та вганяла в ступор цілі покоління геймерів.