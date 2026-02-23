Фіксуйте час смерті – розробник Saints Row дав прогноз майбутньому серії
- Кріс Стокман, один з творців Saints Row, заявив, що шансів на продовження серії немає, оскільки Embracer не має наміру розвивати франшизу.
- Провал перезапуску Saints Row у 2022 році вплинув на рішення компанії щодо майбутнього серії, і тепер вона вважається "мертвою".
Творець оригінальної Saints Row прокоментував чутки про ймовірний приквел до відеогри 2006 року, пояснивши геймерам думку босів з компанії Embracer.
Провідний геймдизайнер оригінальної Saints Row Кріс Стокман, знайшов чим засмутити шанувальників серії, інформує Insider Gaming.
Ще одна конкурентка GTA більше ніколи не вийде?
Перезапуск Saints Row у 2022 році, м'яко кажучи, не вдався. Гра не змогла виправдати ані надій геймерів, ані сподівань щодо продажів від її розробників та видавців, що зумовило ситуацію у якій доля франшизи зависла "на волосині".
Схоже, ця волосина з тріском обірвалася.
Кріс Стокман, один з творців оригінальної гри, відповідаючи фанату в Discord, заявив, що намагався лобіювати продовження, але всі його спроби виявилися марними, тож серія скоріше за все мертва.
Фрагмент листування з розробником опублікував користувач під ніком @papaRPG у соцмережі X.
Я думаю, що франшиза, на жаль, мертва. У мене таке відчуття, що Embracer не має жодної можливості щось з нею зробити. Хотілося б, щоб все було інакше. Я з усіх сил намагався запропонувати шлях уперед, але вони мене ігнорують,
– сказав він.
Отож, Embracer, материнська компанія, яка володіє правами на Saints Row, не має наміру робити новий проект у франшизі і, схоже, це не зміниться в найближчі роки.
Хоча ще кілька місяців тому вони самі просили того ж Стокмана подумати над сценарієм можливого "приквелу" до оригінального проєкту.
Чому втрата Saints Row – це удар для геймерів?
Колись Saints Row навсправжки розглядалася як альтернатива Grand Theft Auto.
Перші частини серії були про важкі теми, але вже мали абсурдний гумор, який відділяв їх від конкурентів з Rockstar. З кожною наступною частиною його концентрація ставала все більшою.
У результаті, фірмовий "саркастичний" стиль Saints Row так і залишив її у статусі "гри-прикола", що не знайшло відгук у серцях достатньої кількості геймерів. Своєю чергою GTA 6 є найочікуванішою грою цілого покоління.