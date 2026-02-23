Фіксуйте час смерті – розробник Saints Row дав прогноз майбутньому серії

Творець оригінальної Saints Row прокоментував чутки про ймовірний приквел до відеогри 2006 року, пояснивши геймерам думку босів з компанії Embracer.

Провідний геймдизайнер оригінальної Saints Row Кріс Стокман, знайшов чим засмутити шанувальників серії, інформує Insider Gaming.

Ще одна конкурентка GTA більше ніколи не вийде?

Перезапуск Saints Row у 2022 році, м'яко кажучи, не вдався. Гра не змогла виправдати ані надій геймерів, ані сподівань щодо продажів від її розробників та видавців, що зумовило ситуацію у якій доля франшизи зависла "на волосині".

Схоже, ця волосина з тріском обірвалася.

Кріс Стокман, один з творців оригінальної гри, відповідаючи фанату в Discord, заявив, що намагався лобіювати продовження, але всі його спроби виявилися марними, тож серія скоріше за все мертва.

Фрагмент листування з розробником опублікував користувач під ніком @papaRPG у соцмережі X.

Я думаю, що франшиза, на жаль, мертва. У мене таке відчуття, що Embracer не має жодної можливості щось з нею зробити. Хотілося б, щоб все було інакше. Я з усіх сил намагався запропонувати шлях уперед, але вони мене ігнорують,

– сказав він.

Отож, Embracer, материнська компанія, яка володіє правами на Saints Row, не має наміру робити новий проект у франшизі і, схоже, це не зміниться в найближчі роки.

Хоча ще кілька місяців тому вони самі просили того ж Стокмана подумати над сценарієм можливого "приквелу" до оригінального проєкту.

Чому втрата Saints Row – це удар для геймерів?