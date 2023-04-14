Саундтрек відеогри вперше потрапив до реєстру Бібліотеки Конгресу США
Стало відомо саундтрек якого проєкту став першим музичним твором із відеоігор, який було внесено до Національного реєстру звукозаписів Бібліотеки Конгресу США. Детальніше – у матеріалі.
У США щороку обирають 25 музичних творів, які Бібліотека Конгресу зберігатиме як культурну спадщину у своєму надійному сховищі. Цьогоріч, вперше за весь час, туди потрапила музика з відеогри, інформує 24 Канал.
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Бібліотека Конгресу опублікувала традиційний список музичних треків і партитур, які будуть внесені до Національного реєстру звукозаписів за 2023 рік. Серед них опинився саундтрек легендарної відеогри, знайомий кожному геймеру.
Мова йде про музичну тему Super Mario з NES, створену композитором Кодзі Кондо.
Знакова композиція: відео
Мелодія була записана у 1985 році та стала одним з найбільш впізнаваних і популярних відеоігрових саундтреків.
Тепер цей культовий трек буде записаний на носій та зберігатиметься серед таких не менш легендарних робіт як Imagine від Джона Леннона чи Bohemian Rhapsody гурту Queen.