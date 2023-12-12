Справжня машина часу: Sega випустить 5 ігор у стилі 80-их і 90-их років

12 грудня 2023, 10:15
Читать новость на русском

Джерело:

Sega

Японська компанія-розробник та видавець відеоігор Sega несподівано анонсувала вихід одразу п'яти нових ігор. Майбутні проєкти відтворять стиль культових відеоігор 80-их і 90-их років минулого століття.

Про свої наміри студія оголосила під час шоу, присвяченому щорічній церемонії The Game Awards. Раніше ми вже розповідали про найгучніші анонси церемонії.

Читайте також PIN-UP Foundation доставив 97 тонн товарів першої необхідності у прифронтові міста за 7 місяців

Майбутні проєкти Sega

Sega оголосила, що випустить майбутні проєкти на основі своїх класичних ігор:

  • Crazy Taxi (1999 рік),
  • Jet Set Radio (2000 рік),
  • Shinobi (1987 рік),
  • Golden Axe (1989 рік),
  • Streets of Rage (1991 рік).

Студія також презентувала трейлер, присвячений новинкам. У ньому зазначено, що всі ці ігри перебувають у процесі розробки. Час релізу жодної з них поки не відомий.

Майбутні проєкти Sega: дивіться відео

 

До слова, до початку 2000 років Sega була лідером на ринку гральних консолей. Надалі в студії був деякий спад, але вона й зараз відома у світі такими франшизами як Sonic чи Total War.

Автор: Олег Терещенко