Справжня машина часу: Sega випустить 5 ігор у стилі 80-их і 90-их років
Джерело:Sega
Японська компанія-розробник та видавець відеоігор Sega несподівано анонсувала вихід одразу п'яти нових ігор. Майбутні проєкти відтворять стиль культових відеоігор 80-их і 90-их років минулого століття.
Про свої наміри студія оголосила під час шоу, присвяченому щорічній церемонії The Game Awards. Раніше ми вже розповідали про найгучніші анонси церемонії.
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Майбутні проєкти Sega
Sega оголосила, що випустить майбутні проєкти на основі своїх класичних ігор:
- Crazy Taxi (1999 рік),
- Jet Set Radio (2000 рік),
- Shinobi (1987 рік),
- Golden Axe (1989 рік),
- Streets of Rage (1991 рік).
Студія також презентувала трейлер, присвячений новинкам. У ньому зазначено, що всі ці ігри перебувають у процесі розробки. Час релізу жодної з них поки не відомий.
Майбутні проєкти Sega: дивіться відео
До слова, до початку 2000 років Sega була лідером на ринку гральних консолей. Надалі в студії був деякий спад, але вона й зараз відома у світі такими франшизами як Sonic чи Total War.