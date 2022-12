Розробники Valorant відсвяткували тріумф на The Game Awards 2022 та, вочевидь на честь цього, вирішили потішити фанатів, офіційно підтвердивши їх багатомісячні здогадки.

Цікаво Топ стрімерів, які зірвали джекпот у прямому ефірі

Мова йде про давню фанатську теорію, що стосується стосунків двох персонажок – Рейз та Кілджой.

Загально відомо, що ці дві агентки завжди були такими собі "френеміс", себто одночасно і друзями й суперницями. Такий тип відносин явно зчитувався з кінематографічних трейлерів Valorant та з голосових реплік у грі.

Шанувальники ж своєю чергою припускали, що між Рейз і Кіллджой явно щось більше, ніж просто дружба. До того ж натяки на це геймери бачили у численних постах від розробників. Примітним прикладом подібного стала лялька Кіллджой, помічена в майстерні Рейз у музичному відео "Raze: The Colour of The Town".

Raze: The Colour of The Town – відео

Однак досі розробники з Riot Games вперто ухилялися від відповіді на таке цікаве для фанатів питання.

Кілька років тому креативний директор Valorant Девід "Riot KingKut" Ноттінгем зазначив, що агентки "схоже були друзями", що потому підтвердили деякі з його колег. Попри це, фанати все одно наполягали на своїй теорії, охрестивши пару Рейз та Кілджой "Нанобомбою".

11 грудня офіційний акаунт Valorant у твітері нарешті підтвердив багаторічні здогадки валорантерів, опублікувавши зображення, на якому Рейз і Кіллджой цілуються, сидячи на лавці.

Невдовзі після цього розробники написали коротке повідомлення: "Нанобомба", а ще пізніше зазначили, що це був "найгірше зберіганий секрет" у спільноті Valorant.

Чимало шанувальників гри зі справжнім захватом зустріли цю новину, розповідаючи, як вони раді, що Рейз і Кіллджой офіційно стали парою.