Легенда Тетрісу та семиразовий переможець чемпіонату світу з класичного Тетрісу – Йонас Ньюбауер помер після несподіваних проблем зі здоров'ям.

Трагічну звістку повідомили близькі кіберспортсмена в його Twitter, причиною смерті стали раптові проблеми зі здоров'ям, подробиці невідомі.

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Тетріс – один з найвідоміших тайтлів індустрії відеоігор. Він доступний на мільйонах пристроїв, включаючи консолі, комп'ютери та мобільні пристрої. Це гра, в яку хоч раз в житті грала більшість людей, що робить ще більш трагічним те, що Йонас Ньюбауер – семикратний переможець чемпіонату світу з класичного Тетрісу і, можливо, найкращий гравець у Тетріс у світі, помер у віці 39 років. Йонас міг бути знайомим людям, які не цікавились Тетрісом як грою чи кіберспортивною дисципліною, через вірусне відео з його участю, що ширилось на YouTube.

Відео з каналу Yuri The Professional

Про смерть Ньюбауера було повідомлено в його офіційному акаунті в Twitter. У повідомленні йдеться: "З важким серцем ми повідомляємо жахливі новини про те, що Йонас помер від раптової медичної проблеми". Далі йдеться про те, що Ньюбауер був "абсолютно найкращим", і що його сім'я "спустошена", "охоплена горем" і вже надзвичайно сумує за Йонасом. Також пообіцяли надати додаткову інформацію про причину смерті, коли вона стане відомою.

It’s with a heavy heart that we deliver the terrible news that Jonas has passed away from a sudden medical emergency.

He was the absolute best. We are devastated, overwhelmed with grief, and we already miss him dearly.

Information to follow when it becomes available. — Jonas Neubauer (@neubsauce) January 9, 2021

Офіційний акаунт Тетрісу в Twitter також опублікував заяву в якій назвав смерть кіберспортсмена "величезною втратою".

Йонас Ньюбауер був одним з найкращих гравців класичного тетрісу всіх часів у майстерності, дусі та доброті, – сказано в повідомленні.

Повідомлення з офіційного акаунту Терісу в Twitter

Найбільшу славу Йонасу принесла його багаторічна домінація у кіберспортивній складовій Тетрісу. Щорічні чемпіонати світу з класичного Тетрісу на NES почали проводитись у 2010 році, і саме Ньюбауер став тріумфатором на чотирьох перших турнірах. Після поразки у 2014 він виграв ще три чемпіонати поспіль. Мало хто буде сперечатись, що Ньюбауер був найбільш умілим і домінантним гравцем у класичний Тетріс в історії.

Семикратний чемпіон також був відомим через невпинне створення контенту з улюбленої гри. Він випускав відео на YouTube і регулярно проводив трансляції на Twitch, в основному граючи в різноманітні версії популярної головоломки. Проте основною грою завжди була класична версія Тетрісу на NES. Йонас по-справжньому любив Тетріс, а спільнота гри любила його, саме тому він завжди був обличчям буквально всіх великих заходів та акцій, пов'язаних з улюбленою грою.

Світла пам'ять чемпіону / зображення з Twitter