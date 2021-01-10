Легенда Тетриса и семикратный победитель чемпионата мира по классическому Тетрису – Йонас Ньюбауэр умер после неожиданных проблем со здоровьем.

Трагическое известие сообщили близкие киберспортсмена в его Twitter, причиной смерти стали внезапные проблемы со здоровьем, подробности неизвестны.

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Тетрис – один из самых известных тайтлов индустрии видеоигр. Он доступен на миллионах устройств, включая консоли, компьютеры и мобильные устройства. Это игра, в которую хоть раз в жизни играло большинство людей, что делает еще более трагическим то, что Йонас Ньюбауэр – семикратный победитель чемпионата мира по классическому Тетрису и, возможно, лучший игрок в Тетрис в мире, умер в возрасте 39 лет. Йонас мог быть знаком людям, которые не интересовались Тетрисом как игрой или киберспортивной дисциплиной, благодаря вирусному видео с его участием на YouTube.

Видео с канала Yuri The Professional

О смерти Ньюбауэра было сообщено в его официальном аккаунте в Twitter. В сообщении говорится: "С тяжелым сердцем мы сообщаем ужасные новости о том, что Йонас умер от внезапной медицинской проблемы". Далее говорится, что Ньюбауэр был "абсолютно лучшим", и его семья "опустошена", "охвачена горем" и уже очень скучает по Йонасу. Также пообещали предоставить дополнительную информацию о причине смерти, когда она станет известной.

It’s with a heavy heart that we deliver the terrible news that Jonas has passed away from a sudden medical emergency.

He was the absolute best. We are devastated, overwhelmed with grief, and we already miss him dearly.

Information to follow when it becomes available. — Jonas Neubauer (@neubsauce) January 9, 2021

Официальный аккаунт Тетриса в Twitter также опубликовал заявление, в котором назвал смерть киберспортсмена "огромной потерей".

Йонас Ньюбауер був одним з найкращих гравців класичного тетрісу всіх часів у майстерності, дусі та доброті, – сказано в повідомленні.

Сообщение из официального аккаунта Тетрис в Twitter

Мировую известность Йонасу принесла его многолетняя доминация в киберспортивной составляющей Тетриса. Ежегодные чемпионаты мира по классическому Тетрису на NES начали проводиться в 2010 году, и именно Ньюбауэр стал триумфатором на четырех первых турнирах. После поражения в 2014 он выиграл еще три чемпионата подряд. Мало кто будет спорить, что Ньюбауэр был наиболее умелым и доминантным игроком в классический Тетрис в истории.

Семикратный чемпион также был известным из-за непрерывного создания контента по любимой игре. Он выпускал видео на YouTube и регулярно проводил трансляции на Twitch, в основном играя в различные версии популярной головоломки. Однако основной игрой всегда была классическая версия Тетриса на NES. Йонас по-настоящему любил Тетрис, а сообщество игры любило его, поэтому он всегда был лицом буквально всех крупных мероприятий и акций, связанных с любимой игрой.

Светлая память чемпиону / изображение из Twitter