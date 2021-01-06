Разработчиков известной видеоигры LEGO Island уволили из-за успеха их проекта. Владельцы студии решили сэкономить средства и не выплатили обещанные бонусы.

В одном из подкастов Lego Bits N' Bricks продюсер игры Lego Island Скотт Андерсон рассказал о "дикой" ситуации, в которую попали разработчики этого проекта в 1997 году. Подкасты выходят в честь 25 годовщины присоединения Lego ко вселенной видеоигр.

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Последний подкаст полностью посвящен видеоигре Lego Island, которая стала знаковой для всей серии. Бывшие разработчики из Mindscape рассказали о тяжелой и продолжительной работе над этим проектом. Авторы уже при разработке понимали, что видеоигра будет пользоваться спросом среди геймеров и ее ждут потрясающие продажи. Об увольнении не было и речи, а разработчики уже даже начали работу над второй частью в этой серии.

Разработчики должны были получить хорошие бонусы, но все пошло не по плану. Владельцы студии Mindscape также еще до релиза Lego Island поняли, что видеоигру ждут хорошие продажи. Боссы студии не захотели выплачивать обещанные бонусы, поэтому они просто уволили всю команду разработчиков этого проекта. Самое интересное, что на их место наняли новых работников и доверили работу над второй частью. То есть студия Mindscape продолжила свое существование и выпустила Lego Island 2. Эта видеоигра уже не имела такого спроса среди геймеров, новая команда не смогла повторить успех своих предшественников.

Видеоигра Lego Island действительно была очень успешна в те годы. В США за два года она продалась тиражом в почти миллион копий. Игра получила большое количество наград в 1997 году, а также входит в различные топы лучших видеоигр в стилистике Lego. Интересно, что именно Lego Island помогла "возродиться" Mindscape, но на очень короткий срок, потому что в 2011 году студию закрыли (карма).

Смотрите обзор видеоигры Lego Island – видео

После успеха этого проекта на Lego обратили внимание различные разработчики видеоигр. Уже сейчас выходят очень интересные и успешные кроссоверы Lego с популярными вселенными ("Звездные войны", "Властелин колец", "Гарри Поттер" и многие другие), но история всей серии началась именно с Lego Island.