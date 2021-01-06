Розробників відомої відеогри LEGO Island звільнили через успіх їх проєкту. Власники студії вирішили зекономити кошти та не виплатили обіцяні бонуси.

В одному з подкастів Lego Bits N' Bricks продюсер гри Lego Island Скотт Андерсон розповів про "дику" ситуацію, у яку потрапили розробники цього проєкту у 1997 році. Подкасти виходять на честь 25 річниці приєднання Lego до всесвіту відеоігор.

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Останній подкаст повністю присвячений відеогрі Lego Island, яка стала знаковою для всієї серії. Колишні розробники з Mindscape розповіли про тяжку та тривалу роботу над цим проєктом. Автори вже під час розробки розуміли, що відеогра буде мати попит серед геймерів та її чекають приголомшливі продажі. Про звільнення не було й мови, а розробники вже навіть розпочали роботу над другою частиною у цій серії.

Розробники мали отримати гарні бонуси, але все пішло не за планом. Власники студії Mindscape також ще до релізу Lego Island зрозуміли, що відеогру чекають гарні продажі. Боси студії не захотіли виплачувати обіцяні бонуси, тому вони просто звільнили всю команду розробників цього проєкту. Найцікавіше, що на їх місце найняли нових працівників та довірили роботу над другою частиною. Тобто студія Mindscape продовжила своє існування й випустила Lego Island 2. Ця відеогра вже не мала такого попиту серед геймерів, нова команда не змогла повторити успіх своїх попередників.

Відеогра Lego Island дійсно була дуже успішна у ті роки. У США за два роки вона продалася тиражем у майже мільйон копій. Гра отримала чималу кількість нагород у 1997 році, а також входить у різноманітні топи найкращих відеоігор у стилістиці Lego. Цікаво, що саме Lego Island допомогла "відродитися" Mindscape, але на дуже короткий термін, бо у 2011 році студію закрили (карма).

Дивіться огляд відеогри Lego Island – відео

Після успіху цього проєкту на Lego звернули увагу різноманітні розробники відеоігор. Вже зараз виходять дуже цікаві та успішні кросовери Lego з популярними всесвітами ("Зоряні війни", "Володар перснів", "Гаррі Поттер" та чимало інших), але історія всієї серії розпочалася саме з Lego Island.