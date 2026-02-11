Окрім трофеїв, розробники внесли низку технічних правок та офіційно інтегрували популярні модифікації, що робить проходження класики комфортнішим на сучасних ПК. Ознайомитися з усіма змінами можна на сторінці проєкту в Steam.

Дивіться також Автори Until Dawn назвали дату виходу космічного горору Directive 8020

Які зміни підготували розробники для фанатів серії?

Команда розробників впровадила 30 абсолютно нових трофеїв, які гравці можуть відкрити під час чергового проходження гри. Користувачі Steam зустріли це нововведення з великим ентузіазмом, сприймаючи анонс як чудовий привід знову повернутися до пригод Сема Стоуна.

Окрім косметичних та колекційних елементів, патч містить важливі технічні оновлення. Зокрема, у налаштуваннях контролера з'явився профіль автоприцілювання, а також були виправлені давні помилки.

Також розробники надали офіційний статус модифікаціям InSamnity! 2 та Renovation, які тепер стали невід'ємною частиною гри.

Цей апдейт став продовженням масштабного святкування 20-річчя Serious Sam 2, яке розпочалося ще минулої осені. У межах ювілейних оновлень Croteam раніше переробила інтерфейс, прискорила час завантаження рівнів та оптимізувала проєкт для стабільної роботи на портативній консолі Steam Deck.

Спадщина Serious Sam 2

Serious Sam 2 офіційно дебютувала у жовтні 2005 року, вийшовши на ПК та консолі Xbox. Розробкою займалася хорватська студія Croteam, яка на той момент уже мала статус творців одного з найдинамічніших шутерів від першої особи.

Хоча на момент релізу гра отримала змішані оцінки від критиків, з часом вона здобула прихильність гравців. Наразі шутер має "дуже позитивні" відгуки у Steam із рейтингом схвалення 89%.

Гра запам'яталася насамперед неоднозначним сприйняттям: на релізі вона отримала змішані відгуки від професійних критиків, проте з роками здобула справжнє визнання серед спільноти. Сьогодні в Steam гра має рейтинг 89% позитивних відгуків, що перетворило її на своєрідну "культову класику" серед фанатів олдскульних шутерів.