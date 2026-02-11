Кроме трофеев, разработчики внесли ряд технических правок и официально интегрировали популярные модификации, что делает прохождение классики более комфортным на современных ПК. Ознакомиться со всеми изменениями можно на странице проекта в Steam.

Смотрите также Авторы Until Dawn назвали дату выхода космического хоррора Directive 8020

Какие изменения подготовили разработчики для фанатов серии?

Команда разработчиков внедрила 30 совершенно новых трофеев, которые игроки могут открыть во время очередного прохождения игры. Пользователи Steam встретили это нововведение с большим энтузиазмом, воспринимая анонс как отличный повод снова вернуться к приключениям Сэма Стоуна.

Кроме косметических и коллекционных элементов, патч содержит важные технические обновления. В частности, в настройках контроллера появился профиль автоприцеливания, а также были исправлены давние ошибки.

Также разработчики предоставили официальный статус модификациям InSamnity! 2 и Renovation, которые теперь стали неотъемлемой частью игры.

Этот апдейт стал продолжением масштабного празднования 20-летия Serious Sam 2, которое началось еще прошлой осенью. В рамках юбилейных обновлений Croteam ранее переработала интерфейс, ускорила время загрузки уровней и оптимизировала проект для стабильной работы на портативной консоли Steam Deck.

Наследие Serious Sam 2

Serious Sam 2 официально дебютировала в октябре 2005 года, выйдя на ПК и консоли Xbox. Разработкой занималась хорватская студия Croteam, которая на тот момент уже имела статус создателей одного из самых динамичных шутеров от первого лица.

Хотя на момент релиза игра получила смешанные оценки от критиков, со временем она получила благосклонность игроков. Сейчас шутер имеет "очень положительные" отзывы в Steam с рейтингом одобрения 89%.

Игра запомнилась прежде всего неоднозначным восприятием: на релизе она получила смешанные отзывы от профессиональных критиков, однако с годами получила настоящее признание среди сообщества. Сегодня в Steam игра имеет рейтинг 89% положительных отзывов, что превратило ее в своеобразную "культовую классику" среди фанатов олдскульных шутеров.