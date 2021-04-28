75 годин роботи та вражаючий результат: шанувальник Skyrim відтворив у реальності відому зброю

Шанувальник відеогри Skyrim вирішив відтворити у реальності зброю з цієї гри. Нещодавно він створив скляну сокиру, яка дуже сподобалася користувачам платформи Reddit.

Відеогра The Elder Scrolls V: Skyrim вийшла ще у 2011 році, але й досі має попит серед гравців. У цієї гри чимала кількість фанатів, які просто обожнюють дивовижний світ Skyrim. Саме до таких гравців можна віднести й головного героя цієї історії.

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Своєю роботою користувач із нікнеймом 3DPrintOrlando поділився на відомій платформі Reddit. Його пост сподобався місцевій аудиторії та вже зібрав понад 17 тисяч вподобань та майже 300 коментарів. Ентузіаст вирішив відтворити у реальному житті скляну сокиру зі Skyrim. Напевно, про цю зброю знають всі шанувальники цієї відеогри, бо вигляд у неї специфічний. Річ у тім, що леза цієї сокири бірюзового кольору, а руків'я – позолочене.

Користувач 3DPrintOrlando до своєї роботи підійшов дуже відповідально, а загалом витратив 75 годин на реалізацію цього задуму. Цілих 25 годин він займався дизайном та загальною концепцією своєї сокири. Ще 50 годин ентузіаст витратив на "друк" цієї зброї на 3D-принтері та іншу роботу. Річ у тім, що ця сокира складається одразу з 14 окремих елементів, які потрібно було додатково обробити, а потім ще склеїти це все. Варто відзначити, що в ентузіаста дійсно вийшла дуже реалістична сокира, яка навіть переливається на світлі.

Цікаво, що 3DPrintOrlando вже не вперше відтворює зброю зі Skyrim у реальності. Раніше він створив подібну скляну булаву з цієї гри, яка також дуже сподобалася користувачам платформи Reddit (11 тисяч вподобань). На виготовлення цієї зброї він витратив більше часу, бо вона складається одразу з 22 окремих деталей. Чимала кількість геймерів захотіла придбати собі таку зброю, але ентузіаст відмовив всім.

Виявляється, що він власник невеликої крамниці у місті Орландо, а це єдині та унікальні екземпляри. Зараз вони йому потрібні, щоб покращити загальну концепцію та створити готовий продукт. Тобто він планує у майбутньому продавати такі товари.

Скляна сокира зі Skyrim у реальності – відео

Скляна булава зі Skyrim у реальності – відео