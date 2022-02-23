Усі шанувальники Minecraft знають, що розробники зі студії Mojang активно оновлюють цю гру. Наприклад, у 2021 році для відеогри вийшло доповнення з назвою "Caves & Cliffs", а загалом воно було настільки масштабне, що його розділили на дві рівнозначні частини.

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Новий біом

Зрозуміло, що на цьому розробники зупинятися не збираються, а чергове підтвердження цього з'явилося у твітері Яспера Бурстра – провідного художника Minecraft. Отже, він поділився інформацією про новий мангровий біом, який зараз перебуває на ранніх етапах розробки. Художник показав коротке відео та кілька скриншотів, а також попросив фанатів написати їхню думку щодо цього.

Який вигляд має мангровий біом у відеогрі Minecraft: відео

Реакція фанатів

Варто відзначити, що загалом шанувальники підтримали таку ідею, щоправда, нинішній вид мангрового біому їм не дуже сподобався. На їхню думку, розробникам потрібно додати більше води між мангровими деревами. А от для урізноманітнення сухих ділянок вони пропонують використати вкраплення трави. Також фанати вважають, що авторам треба розвинути ідею "мертвої" рослинності.

Яспер Бурстра подякував шанувальникам за допомогу та пообіцяв, що всі вищезгадані проблеми вони виправлять. Також художник додав, що найближчим часом мангровий біом не з'явиться навіть у бета-версії відеогри Minecraft.

Мангровий біом у відеогрі Minecraft / Фото з твітера JasperBoerstra