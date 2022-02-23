Все поклонники Minecraft знают, что разработчики из студии Mojang активно обновляют эту игру. Например, в 2021 году для видеоигры вышло дополнение с названием "Caves & Cliffs", а в целом оно было настолько масштабным, что его разделили на две равнозначные части.

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Новый биом

Понятно, что на этом разработчики останавливаться не собираются, а очередное подтверждение этого появилось в твиттере Яспера Бурстра – ведущего художника Minecraft. Итак, он поделился информацией о новом мангровом биоме, который сейчас находится на ранних этапах разработки. Художник показал короткое видео и несколько скриншотов, а также попросил фанатов написать их мнение на этот счет.

Как выглядит мангровый биом в видеоигре Minecraft: видео

Реакция фанатов

Стоит отметить, что поклонники поддержали такую идею, правда, нынешний вид мангрового биома им не очень понравился. По их мнению, разработчикам нужно добавить больше воды между мангровыми деревьями. А для разнообразия сухих участков они предлагают использовать вкрапления травы. Также фанаты считают, что авторам нужно развить идею "мертвой" растительности.

Яспер Бурстра поблагодарил поклонников за помощь и пообещал, что все эти проблемы они исправят. Также художник добавил, что в ближайшее время мангровый биом не появится даже в бета-версии видеоигры Minecraft.

Мангровый биом в видеоигре Minecraft / Фото с твиттера JasperBoerstra