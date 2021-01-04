Шанувальники відеогри Ghost of Tsushima допомогли зібрати кошти на відновлення японських святинь. Геймери пожертвували понад 200 тисяч доларів, хоча потрібно було значно менше.

Портал Screen Rant повідомив, що геймери допомогли зібрати кошти на відновлення святинь на остові Цусіма. Значний внесок зробили шанувальники популярної відеогри Ghost of Tsushima.

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У вересні 2020 року на остові Цусіма тайфун перекинув торії реального храму Ватацумі, які були побудовані ще у 1989 році. Торії – це особливі ворота перед синтоїстськими святилищами у Японії. Всі шанувальники відеогри Ghost of Tsushima неодноразово могли побачити їх в ігровому світі.

Один зі священників цього храму Юіті Хіраяма вирішив запустити кампанію зі збору коштів для їх відновлення. Відповідне оголошення він залишив на платформі Campfire (японський аналог Kickstarter). Священник зазначив, що для відновлення потрібно зібрати 5 мільйонів єн, а це майже 50 тисяч доларів. 1757 користувачів вже пожертвували суму у 23,5 мільйони єн, хоча ще залишилося 6 днів до кінця кампанії.

Священник подякував всім шанувальникам відеогри Ghost of Tsushima, а також відзначив, що тепер вони зможуть відновити не лише торії, а й різноманітні старі споруди на території цього храму. Юіті Хіраяма не очікував, що вийде так швидко зібрати потрібну суму, але тепер він дізнався про існування цієї відеогри, а також запросив відвідати шанувальників цього проєкту острів Цусіма та храм Ватацумі.

Торії до тайфуну / світлина з порталу Campfire

Торії після тайфуну / світлина з порталу Campfire