Поклонники видеоигры Ghost of Tsushima помогли собрать средства на восстановление японских святынь. Геймеры пожертвовали более 200 тысяч долларов, хотя нужно было значительно меньше.

Портал Screen Rant сообщил, что геймеры помогли собрать средства на восстановление святынь на остове Цусима. Значительный вклад сделали поклонники популярной видеоигры Ghost of Tsushima.

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В сентябре 2020 года на остове Цусима тайфун опрокинул тории реального храма Ватацуми, которые были построены еще в 1989 году. Тории – это особые ворота перед синтоистскими святилищами в Японии. Все поклонники видеоигры Ghost of Tsushima неоднократно могли увидеть их в игровом мире.

Один из священников этого храма Юити Хираяма решил запустить кампанию по сбору средств для их восстановления. Соответствующее объявление он оставил на платформе Campfire (японский аналог Kickstarter). Священник отметил, что для восстановления нужно собрать 5 миллионов иен, а это почти 50 тысяч долларов. 1757 пользователей уже пожертвовали сумму в 23,5 миллиона иен, хотя еще осталось 6 дней до конца кампании.

Священник поблагодарил всех поклонников видеоигры Ghost of Tsushima, а также отметил, что теперь они смогут восстановить не только тории, но и различные старые сооружения на территории этого храма. Юити Хираяма не ожидал, что получится так быстро собрать нужную сумму, но теперь он узнал о существовании этой видеоигры, а также пригласил посетить поклонников этого проекта остров Цусима и храм Ватацуми.

Тории до тайфуна / фотография с портала Campfire

Тории после тайфуна / фотография с портала Campfire