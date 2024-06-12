Словник геймера: що таке "AAA" проєкти та як виникла така класифікація відеоігор

Пропонуємо вам дізнатися про те звідки в ігровій індустрії виникла сучасна класифікація відеоігор та термін "ААА" або ж "тріпл ей" проєкт.

У індустрії віртуальних розваг існує класифікація за якою найкращі, найбільш високобюджетні ігри заведено називати "ААА" проєктами, інформує Games 24.

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Що означає "ААА" для геймерів?

"ААА" або ж "тріпл ей" – це фактично рівень ігор, який їм присвоюють за масштабами, технологічністю та бюджетом витраченим на створення.

Важливо розуміти, що рівень ААА не гарантує якості гри / Фото з Reddit

До факторів оцінки включають:

розмір команди розробників;

загальний кошторис створення гри;

масштаби маркетингової кампанії;

залежність від видавця;

рівень графіки та технологій;

очікування від гри;

тощо.

Спеціалісти оцінюють Starfield від Bethesda як "ААА", у той час, коли Baldur's Gate 3 від Larian, що стала найкращою грою 2023 року, вважається "АА" проєктом.

Хоча рамки цієї класифікації є досить розмитими й ситуативними, вона міцно вжилася в індустрію та лексикон геймерів.

Приклади вживання

Вжиток терміну видається нам обмеженим рамками геймінгу і його направду важко імплементувати в повсякденне життя.

Бачив новий трейлер Сталкера? Це ж справжній ААА!, – ось так можна правдиво використати цей специфічний термін.

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Звідки походить термін?

Термін "AAA" або ж "Triple A" почали використовувати в індустрії відеоігор наприкінці 1990-х. Вважається, що тоді роздрібні торговці намагалися подібним чином оцінити інтерес публіки до майбутніх проєктів.

У ігровій журналістиці термін вперше використали в пресрелізі видання Infogrames у червні 2000 року.

Щодо його походження, то вислів та подальша класифікація, швидше за все, були запозичені з системи рейтингів облігацій кредитної індустрії, створеної ще у 1909 році компанією Moody's.

Згідно з ним, кожна потенційна інвестиція отримує оцінку ризикованості, а можливості рівня ААА являють собою найбезпечніший варіант, який практично гарантовано принесе очікуваний прибуток.