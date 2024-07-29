Словник геймера: що таке "RNG" та чому фанати MMO іноді на нього "моляться"
Продовжуємо досліджувати геймерський сленг і цього разу спробуємо розібратися звідки взявся акронім "RNG", що він означає та чому є таким важливим для деяких фанатів віртуальних розваг.
"RNG" вирішив що сьогодні ми на Games 24 розповімо вам про те, що ж означає цей чудернацький термін.
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Що означає "RNG"?
"RNG" – це ніщо інше як акронім від фрази Random Number Generator, себто "генератор випадкових чисел". Це технологія або ж алгоритм, які часто використовуються у відеоіграх.
Саме "RNG" відіграє ключову роль у багатьох аспектах ігрового процесу, надаючи непередбачуваності та різноманітності ігровим подіям.
Коли ти лише задумався над тим, що тобі пощастить в грі / Фото з Reddit
Наприклад, ця система відповідає за:
- генерацію луту;
- шанси на успіх заклинань, крафту, критичних атак тощо;
- генерацію ігрових світів;
- поведінку ворогів;
- та ще багато чого.
Приклади вживання
Саме через важливість "RNG" для геймплею, від геймерів часто можна почути фрази по типу:
Сьогодні знову йду в рейд, молюсь на RNG аби мені нарешті випав той перстень!
У реальному житті найближчим відповідником цьому терміну, ймовірно, є лотерея.
Тож якщо ви полюбляєте подібні розваги, також можете подумки попрохати "RNG" бути до вас прихильнішим.
Звідки походить термін?
Виник цей популярний нині акронім з розвитком індустрії віртуальних розваг. Відеоігри почали активно використовувати генератори випадкових чисел з самого початку свого шляху.
Найпростіші з них були включені навіть у найперші комп'ютерні ігри, такі як "Pong" (1972) та "Space Invaders" (1978).