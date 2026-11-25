У третій главі Grand Theft Auto 6 Люсія та Джейсон поселяються в апартаментах Бейсайд. Тут гравці можуть легко пропустити три унікальні речі, які стануть недоступними після ключової місії.

Якщо ви ще не встигли завершити третю главу, тоді вам пощастило, адже ви зможете здобути два колекційні предмети та безплатне авто, повідомляє 24 Канал.

Секретний пароль і безкоштовне авто Growler

Розробники з компанії Rockstar Games створили масштабний відкритий світ, проте структура глав та сюжет "носять" персонажів штатом Леоніда.

Тимчасовим притулком героїв у третій главі стає квартира в районі Бейсайд. Гравці згодом залишать це житло назавжди, тому важливо завчасно забрати всі секретні бонуси, приховані там.

Першим і найважливішим з них є безкоштовний автомобіль Growler, який стане чудовим поповненням для вашого автопарку.

Щоб отримати доступ до машини, потрібно уважно оглянути квартиру Бейсайд. Підказки заховані на фотографіях собаки у рамці та у спальні. Вони формують комбінований пароль: Muffins-Queen-15.

Знайдений пароль відкриває ноутбук Ванесси у спальні. На пристрої через аналог сервісу OnlyFans під назвою Peekhole можна знайти повідомлення від фаната з кодом від гаража: 92665.

Сам гараж розташований на огородженій території поблизу закладів Aunt Zola's Soul Food та Twa Ponya Tattoo. Гравці отримують не лише нове приміщення для зберігання транспорту, а й безкоштовну автоновинку під час першого візиту.

Безплатне авто / Фото Rockstar

Окрім автомобіля, у квартирі знаходяться два унікальні колекційні предмети, які згодом стають повністю недоступними. Перший предмет – це колекційний журнал Passion B.C., який лежить у ванній кімнаті біля самої ванни.

Другий предмет – журнал Two Pricks in the Brush, розташований у вітальні безпосередньо перед телевізором.

Гравці втратять можливість забрати усі ці предмети одразу після завершення сюжетної місії Cartel Heist, оскільки герої остаточно покинуть апартаменти.