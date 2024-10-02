З майбутнім виходом PlayStation 5 Pro в листопаді ігрові технології переходять на новий етап, на якому штучний інтелект (ШІ) відіграватиме вирішальну роль у підвищенні продуктивності консолі. На думку журналістів Digital Foundry, рішення зі штучним інтелектом все частіше ставатимуть центральним елементом ігрових консолей, так само як це відбувається зараз з персональними комп'ютерами.

Експерти Digital Foundry стверджують, що консолі, включаючи PlayStation 5 Pro, повинні будуть значною мірою покладатися на штучний інтелект для подолання обмежень, пов'язаних з підвищенням базової продуктивності за розумну ціну.

А тим часом Sony намагається виправдати високу ціну на PlayStation 5 Pro та згладити негативну реакцію

Коли була випущена PlayStation 4 Pro, продуктивність її графічного процесора була подвоєна в порівнянні з PlayStation 4, а ціна зросла лише на 100 доларів. Однак PlayStation 5 Pro, яка продаватиметься на 250 доларів дорожче, ніж стандартна PS5, не пропонує такого ж значного стрибка продуктивності.

Очікується, що ШІ, особливо у вигляді таких технологій, як PlayStation Spectral Super Resolution AI upscaling, заповнить цю прогалину.

Хоча геймери можуть спочатку скептично ставитися до такого підходу, рішення зі штучним інтелектом можуть прокласти шлях до більш просунутих ігрових можливостей без необхідності дорогої модернізації апаратного забезпечення.

Digital Foundry проводить паралель із запуском відеокарт Nvidia GeForce RTX, де початковий скептицизм щодо функцій на основі ШІ, таких як трасування променів і DLSS, з часом змінився вдячністю в міру того, як ці технології розвивалися і значно підвищували продуктивність.

Майбутні розробки та PlayStation 6

У PlayStation 5 Pro буде впроваджено масштабування ШІ, але їй бракує деяких більш просунутих технологій, які можна побачити в останніх пропозиціях Nvidia, таких як генерація кадрів і реконструкція променів, які прискорюють трасування променів.

Digital Foundry припускає, що подібні інновації можуть дебютувати в наступному поколінні консолей, можливо, в PlayStation 6. Однак геймерам, швидше за все, доведеться почекати щонайменше до 2027 року, поки PlayStation 6 з'явиться на ринку.

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Оскільки штучний інтелект продовжує визначати майбутнє ігрових технологій, як на ПК, так і на консолях, очікується, що він стане ключовим фактором оптимізації продуктивності без різкого збільшення витрат на апаратне забезпечення.