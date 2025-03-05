В експерименті застосовувалася емуляторна версія гри, інтегрована з розробленою командою Hao AI Lab платформою GamingAgent, розповідає 24 Канал з посиланням на TechSpot.

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Ця система дозволяла моделям керувати Маріо шляхом генерації коду Python. Усі штучні інтелекти отримували однакові базові інструкції, наприклад, "Перестрибни цього ворога", а також візуальні знімки ігрового процесу.

Хоча Super Mario Bros. на перший погляд здається простою 2D-грою, вона виявилася серйозним викликом для ШІ. Моделям доводилося не лише будувати складні послідовності рухів, а й швидко адаптувати стратегію проходження у реальному часі.

Найкращі результати продемонстрував Claude 3.7 від Anthropic – він відзначився точними стрибками та вмінням уникати ворогів. Його попередник, Claude 3.5, також показав гідний результат, тоді як GPT-4o від OpenAI та Gemini 1.5 Pro від Google дещо відставали.

Дослідження показало, що для успішного проходження Super Mario Bros. логічне мислення відіграє другорядну роль, натомість вирішальне значення має точність і швидкість реакції. Навіть невелика затримка могла відправити Маріо на попередній чекпойнт.

На думку дослідників, більш "обдумані" моделі витрачали надто багато часу на розрахунки наступного кроку, що призводило до частих невдач.

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Дослідники підкреслюють, що використання ретроігор для оцінки ШІ – це переважно експериментальний підхід. Вміння пройти Super Mario Bros. не визначає реальну корисність моделі, але спостерігати, як інтелекти, навчені на мільярдах параметрів, зазнають поразки у класичній грі, безумовно, цікаво.