Заберіть роботу у ШІ – в мережі з'явилася кумедна відеогра

Ентузіаст створив кумедну відеогру, яка дає змогу усім охочим випробувати себе в ролі штучного інтелекту, відповідаючи на питання та запити інших гравців.

Більше не варто турбуватися про те, що штучний інтелект забере вашу роботу. Тепер ви можете зробити це з ним, щоправда поки що лише у відеогрі, повідомляє 24 Канал.

Незвичний проєкт дає гравцю виступити в ролі ШІ?

Помінятися ролями з ШІ пропонує проєкт під назвою "your ai slop bores me".

Браузерна гра від розробника Міхіра Мароджу пропонує унікальну концепцію взаємодії з іншими геймерами.

Портал виглядає як звичні ШІ-агенти, однак перш ніж ви зможете щось запитати вам треба самому відпости на запит іншого "гравця". Проханням може бути все що завгодно: картинка, порада з кулінарії чи вірш.

На відповідь буде 60 секунд, а після цього ви отримаєте "токен", який зможете витратити на те аби дати власне завданя іншим "живим ШІ".

Проєкт став ошелешливим успіхом та навіть на деякий час пішов в офлайн, бо сервери не витримали напливу бажаючих випробувати себе в ролі мовної моделі, повідомляє Kotaku.

