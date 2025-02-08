Як частіше забивати зі штрафних ударів в EA FC 25 – покроковий спосіб

Шанувальники EA FC 25 знайшли напрочуд дієвий спосіб аби забивати зі штрафних ударів в грі. Його виконання потребує лише декількох простих кроків.

У мережі з'явився спосіб, який допоможе вам збільшити конвертацію небезпечних штрафних в EA FC 25 в забиті голи, інформує 24 Канал.

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Прості поради та одна важлива умова

У EA FC 25 існує спеціальний "плейстайл" під назвою DeadBall+, який суттєво спрощує виконання стандартів та є лише у знаних майстрів цієї справи у реальному житті.

Одначе, геймери знайшли спосіб як забивати зі штрафних ударів гравцями, які не мають на своїй картці навіть "срібної" версії цієї навички.

На сторінці EAFC 25 News у соцмережі X поділилися кроками, необхідними для реалізації цього методу:

Якщо удар виконується зліва – використовуйте лівшу і навпаки: якщо справа – правшу.

Правим стиком геймпада перемістіть ціль у нижній кут м'яча так аби удар виконувався зовнішньою стороною стопи.

Цільтеся між стінкою та воротарем.

Заповніть лічильник сили удару приблизно трьома з половиною стовпчиками потужності.

Покрокова інструкція – дивіться відео

Правильне виконання цих кроків майже гарантує вам забитий гол зі стандартів поблизу штрафного майданчика, але не варто намагатися повторити цей трюк із дуже далеких позицій.