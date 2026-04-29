LA Noire може отримати продовження – що відомо

Детективна відеогра L. A. Noire від Team Bondi та Rockstar не покинута назавжди. Такою заявою геймерів заінтригував очільник Take-Two Штраус Зельник, натякнувши на ймовірне продовження.

Схоже, що після завершення роботи над GTA 6, Rockstar може взятися за продовження для іншої відеогри зі свого портфоліо, повідомляє Game File.

Що за L. A. Noire?

У 2011 році світ отримав напрочуд класну детективну відеогру з відкритим світом, якою стала L. A. Noire.

Створена Team Bondi спільно з Rockstar, вона пропонує влізти у шкуру Коула Фелпса – співробітника поліцейського управління Лос-Анджелеса, та з'ясувати, хто стоїть за серією злочинів, що сколихнули місто, йдеться у Steam.

Унікальною родзинкою проєкту є системи збору доказів та проведення допитів. Остання використовує революційну, на час виходу гри, технологію лицьової анімації, яка дозволяє гравцю відстежувати реакцію персонажів на питання детектива точнісінько як у реальному житті.

Загалом L. A. Noire стала успішною грою з точки зору реакції гравців, адже і критики і геймери гідно оцінили старання розробників, про що свідчать рейтинги на порталі metacritic – 89/100 та 7.9/10 відповідно (версія для Xbox 360).

Трейлер гри: дивіться відео

Все склалося добре і з комерційною складовою, хоча розробка й була вельми затратною. Як повідомляє Eurogamer, за кілька місяців після релізу, гра розійшлася тиражем у 5 мільйонів копій, що зробило її одним з бестселерів 2011 року.

Попри весь успіх, лиха доля спіткала оригінальну студію, яка починала розробку L. A. Noire до того як її довелося завершувати Rockstar.

Австралійська Team Bondi була розформована, а причиною такого рішення, за чутками, стало невдале керівництво та неналежні методи роботи, інформує The Guardian.

Внаслідок цього, хоч права на франшизу і залишилися у Rockstar, L. A. Noire опинилася "на полиці" поки студія зайнята роботою над куди важливішими проєктами, як от GTA 6.

L. A. Noire може отримати сиквел?

Але, ймовірно, так буде далеко не завжди. Про можливість випуску продовження L. A. Noire обмовився CEO власників Rockstar з Take-Two Штраус Зельник.

Під час інтерв'ю на події iicon у Лас-Вегасі, журналісти запитали функціонера чи планує компанія якось розвивати франшизу. Спершу Зельнік коротко відповів "так", що викликало бурхливу реакцію публіки.

Ти ніколи не знаєш. Загалом, у майбутньому ми плануємо зробити щось з усією нашою інтелектуальною власністю, але наразі немає чого анонсувати,

– пояснив свої слова гендиректор.

Ці слова можна трактувати таким чином, що жодна гра Rockstar чи Take-Two не є покинутою назавжди.

Тож коли в розробників з'являться вільні руки після випуску GTA 6 – фанати L. A. Noire зможуть схрестити пальці та сподіватися, що саме продовження цього проєкту стане їхньою наступною грою.

Коли вийде GTA 6?

Нагадаємо, що дата релізу довгоочікуваної Grand Theft Auto 6 призначена на 19 листопада 2026 року.

Проєкт з'явиться на консолях PS5 та Xbox Series X|S. Доля релізу на ПК наразі невідома.

Героями гри стануть Люсія та Джейсон, які будуть сучасною алюзією на відому історію Бонні та Клайда.