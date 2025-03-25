Анонс Silent Hill f наробив чимало галасу в індустрії та змусив прихильників горорів з нетерпінням очікувати на вихід гри, яка, втім ще не має дати релізу, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Цікаво Silent Hill f отримала новий трейлер та деталі сюжету, які здивували фанатів серії

Реальність страшніша за будь-яку вигадку

Попри це, відомо що події проєкту перенесуть гравця у 1960-ті роки до сільського поселення під назвою Ебісугаока.

Дебютний трихвилинний трейлер дозволяє ближче оглянути його локації з депресивними краєвидами, огорнутими фірмовим туманом.

Дебютний трейлер: дивіться відео

Як виявилося, вигадане селище Ебісугаока було натхненне Канаямою – справжнім японським містом, що знаходиться у префектурі Гіфу.

Після популярності трейлера, багато жителів цих місць почали ділитися в соцмережах власними фотографіями місцевості й виявилося, що реальність настільки ж моторошна, як віртуальний аналог.

Подібне вдалося GSC Game World, роботу яких у STALKER 2 порівняли з реальними фото і результат здивував увагою до деталей.

Так само тут, хоча Канаяма навряд приховує якихось монстрів чи інші подібні небезпеки, світлини користувачів X справді створюють атмосферу, близьку до ігор серії.

Зокрема, чим довше дивишся на деякі зі знімків, тим більше помічаєш дивних деталей, як от відбитки рук на скляних дверях магазинів тощо.

Загалом, зрозуміло чому розробники з NeoBards обрали за джерело натхнення саме це містечко.