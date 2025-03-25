Анонс Silent Hill f наделал немало шума в индустрии и заставил поклонников хорроров с нетерпением ожидать выхода игры, которая, впрочем еще не имеет даты релиза, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dexerto.
Интересно Silent Hill f получила новый трейлер и детали сюжета, которые удивили фанатов серии
Реальность страшнее любой выдумки
Несмотря на это, известно что события проекта перенесут игрока в 1960-е годы в сельское поселение под названием Эбисугаока.
Дебютный трехминутный трейлер позволяет ближе осмотреть его локации с депрессивными пейзажами, окутанными фирменным туманом.
Дебютный трейлер: смотрите видео
Как оказалось, вымышленный поселок Эбисугаока был вдохновлен Канаямой – настоящим японским городом, находящимся в префектуре Гифу.
После популярности трейлера, многие жители этих мест начали делиться в соцсетях собственными фотографиями местности и оказалось, что реальность настолько же жуткая, как виртуальный аналог.
Подобное удалось GSC Game World, работу которых в STALKER 2 сравнили с реальными фото и результат удивил вниманием к деталям.
Так же здесь, хотя Канаяма вряд ли скрывает каких-то монстров или другие подобные опасности, фотографии пользователей X действительно создают атмосферу, близкую к играм серии.
В частности, чем дольше смотришь на некоторые из снимков, тем больше замечаешь странных деталей, вроде отпечатков рук на стеклянных дверях магазинов и тому подобное.
В общем, понятно почему разработчики из NeoBards выбрали в качестве источника вдохновения именно этот городок.