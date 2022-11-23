Нещодавно Natus Vincere прибули до Копенгагена для участі в BLAST Premier Fall Final 2022 – першому для колективу турнірі, після сенсаційного вильоту з IEM Rio Major.

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На Мейджорі підопічні Андрія Городенського, більш відомого як B1ad3, попри те, що їх вважали одними з фаворитів змогли дійти лише до чвертьфіналу. Ця невдача породила чимало чуток про можливі зміни у складі команди.

На пресконференції перед стартом турніру, головна зірка "народжених перемагати" – Сімпл відповів на кілька питань стосовно нещодавніх невдач, майбутнього колективу та останнього оновлення CS:GO.

Про невдачі, зміни у колективі та плани на 2023 рік

Перш за все український снайпер розповів, що команда почувається впевнено перед стартом "бласта" та бажає закінчити рік на мажорній ноті.

Разом з цим, чутки про зміни в складі все ж виявилися достатньо правдивими. Зокрема, до основи NAVI переведено вихованця академії організації – 17-річного українця Андрія "nipl" Кухарського.

Профіль Андрія Кухарського на сайті NAVI / скриншот

Саме цей молодик буде боротися за місце під сонцем із Віктором "sdy" Оруджевим. Проте, NAVI виберуть з ким продовжувати свій шлях не одразу, адже поки що двоє кіберспортсменів ділитимуть між собою мапи, як це вже колись було в ситуації із Валерієм "B1t" Ваховським та іншим колишнім гравцем колективу.

Це означає, що остаточний склад команди ще не сформований і коли Сімпла запитали, що ж потрібно NAVI, щоб досягти висот 2021 року у році наступному, він відповів:

Я думаю, що організація та команда мають нарешті визначитися, з яким складом ми хочемо продовжувати працювати у 2023 році. Коли ми виграли всі турніри торік, ми провели близько чотирьох чи п'яти місяців разом з нашими новими гравцями й постійно тренувалися і завжди проводили буткемпи. З початку війни не було буткемпів, були важкі тренування і ми також поміняли склад... Я думаю, нам просто потрібен час і ми повинні зрозуміти, з яким складом нам потрібно рухатися в майбутньому.

Насамкінець, Костилєв підсумував, що 2022 рік був значно гірший, ніж 2021 не лише для NAVI, а й для багатьох українців через початок повномасштабного вторгення Росії.

Про оновлення у CS:GO та нерф AWP

Відповідаючи на запитання про останнє оновлення гри, в якому нерфу зазнали снайперська AWP та штурмова M4A1-S, український гравець сказав, що насправді мало що змінилося.

Для Костилєва нерф AWP виявився не надто помітним (замість 10 набоїв в магазині тепер 5). Щодо "емки" снайпер теж сказав, що не бачить ніяких проблем та продовжує грати саме з нею, адже "немає різниці, якщо ти влучиш у голову".

Я перевірив усі дистанції, як-от середні та довгі дистанції, і залишилася та ж шкода, коли ви влучаєте двічі. Мої товариші по команді почали грати з M4A4, тому, можливо, на деяких картах вони гратимуть з нею, а на деяких з M4A1-S, – додав Сімпл.

Зауважте, BLAST Premier Fall Final 2022 для NAVI розпочнеться вже сьогодні, 23 листопада матчем проти бразильців з Fluxo о 17:00 за Києвом. Подивитися його українською можна буде тут.