Ідеал для перфекціоністів – симулятор бібліотекаря пропонує правильно розставити тисячі книг
- Гра Librarian: Tidy Up the Arcane Library дозволяє гравцям правильно розставити 3072 книги у бібліотеці.
- Гравці можуть підвищувати ефективність за допомогою магічних апгрейдів, але дата релізу гри ще не оголошена.
Незвична відеогра Librarian: Tidy Up the Arcane Library запропонує геймерам навести порядок у величезній бібліотеці, якомога швидше розставивши у ній кілька тисяч книг.
У соцмережі X став вірусним трейлер незвичайної гри, яка точно сподобається геймерам-перфекціоністам, інформує 24 Канал.
Ідеальна заспокійлива гра на кілька вечорів?
Мова про інді-проєкт під назвою Librarian: Tidy Up the Arcane Library, роликом з демонстрацією ігрового процесу якого поділився користувач @JakeSucky.
У ній перед геймерами постане цікаве завдання: якомога швидше розставити на свої місця 3072 книги.
У міру заповнення книжкових полиць, гравець зможе підвищувати власну ефективність різного плану магічними "апгрейдами".
Врешті, у арсеналі новоспеченого бібліотекаря буде чимало навичок та стратегій, використання яких покликано допомогти якомога швидше впоратися з поставленим завданням.
Трейлер гри: дивіться відео
Проєкт уже порівнюють за медитативністю з такими відеоіграми як симулятор прибирання PowerWash Simulator.
Поки що, гра від ArtRising не має дати релізу, але її вже можна додати в бажане у Steam.
