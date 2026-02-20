Ідеал для перфекціоністів – симулятор бібліотекаря пропонує правильно розставити тисячі книг

Незвична відеогра Librarian: Tidy Up the Arcane Library запропонує геймерам навести порядок у величезній бібліотеці, якомога швидше розставивши у ній кілька тисяч книг.

У соцмережі X став вірусним трейлер незвичайної гри, яка точно сподобається геймерам-перфекціоністам, інформує 24 Канал.

Варте уваги EA FC 27 отримає новий режим, який вже охрестили як "Sims на мінімалках"

Ідеальна заспокійлива гра на кілька вечорів?

Мова про інді-проєкт під назвою Librarian: Tidy Up the Arcane Library, роликом з демонстрацією ігрового процесу якого поділився користувач @JakeSucky.

У ній перед геймерами постане цікаве завдання: якомога швидше розставити на свої місця 3072 книги.

У міру заповнення книжкових полиць, гравець зможе підвищувати власну ефективність різного плану магічними "апгрейдами".

Врешті, у арсеналі новоспеченого бібліотекаря буде чимало навичок та стратегій, використання яких покликано допомогти якомога швидше впоратися з поставленим завданням.

Трейлер гри: дивіться відео

Проєкт уже порівнюють за медитативністю з такими відеоіграми як симулятор прибирання PowerWash Simulator.

Поки що, гра від ArtRising не має дати релізу, але її вже можна додати в бажане у Steam.

Останні новини інді-сцени: