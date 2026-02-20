Идеал для перфекционистов – симулятор библиотекаря предлагает правильно расставить тысячи книг
- Игра Librarian: Tidy Up the Arcane Library позволяет игрокам правильно расставить 3072 книги в библиотеке.
- Игроки могут повышать эффективность с помощью магических апгрейдов, но дата релиза игры еще не объявлена.
Необычная видеоигра Librarian: Tidy Up the Arcane Library предложит геймерам навести порядок в огромной библиотеке, как можно быстрее расставив в ней несколько тысяч книг.
В соцсети X стал вирусным трейлер необычной игры, которая точно понравится геймерам-перфекционистам, информирует 24 Канал.
Стоит внимания EA FC 27 получит новый режим, который уже окрестили как "Sims на минималках"
Идеальная успокаивающая игра на несколько вечеров?
Речь об инди-проекте под названием Librarian: Tidy Up the Arcane Library, роликом с демонстрацией игрового процесса которого поделился пользователь @JakeSucky.
В ней перед геймерами предстанет интересная задача: как можно быстрее расставить на свои места 3072 книги.
По мере заполнения книжных полок, игрок сможет повышать собственную эффективность различного плана магическими "апгрейдами".
В конце, в арсенале новоиспеченного библиотекаря будет немало навыков и стратегий, использование которых призвано помочь как можно быстрее справиться с поставленной задачей.
Трейлер игры: смотрите видео
Проект уже сравнивают по медитативности с такими видеоиграми как симулятор уборки PowerWash Simulator.
Пока что, игра от ArtRising не имеет даты релиза, но ее уже можно добавить в желаемое в Steam.
