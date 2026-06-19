Британський уряд оплачував працівникам GTA Online – що вигадали держслужбовці
Держслужбовці уряду Британії використовували кошти платників податків аби грати у GTA Online. Якою була мета такої діяльності – дізнайтеся у матеріалі.
Державним службовцям з Британії місяцями платили за те, щоб вони грали у GTA Online, повідомляє The Telegraph.
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Що урядовці з Великобританії шукали в GTA Online?
Як з'ясувалося, з кінця 2024 року співробітники команди "Policy Lab" Міністерства освіти Великобританії, до якої входять близько 30 держслужбовців, регулярно грали у GTA Online на роботі.
Робилося це не просто так. Як стверджується, під час гри, вони розмовляли з іншими гравцями, паралельно виконуючи місії, як от пограбування ювелірного магазину.
Метою "дослідників" було поспілкуватися зі співгромадянами в "безпечному просторі" аби краще зрозуміти їхні життєві проблеми.
"Дослідження" довело, що чимало геймерів відчували себе куди комфортніше, обговорюючи особисті теми під час перебування у віртуальному світі та спільного виконання місій, аніж під час звичних офлайн опитувань від держслужб.
Фактично, члени "Policy Lab" шпигували за геймерами за їхні ж гроші (податки), хоча й стверджують нібито зробили "важливі висновки", інформує Dexerto.
Думки про цей експеримент розділилися як серед громадян, так і серед урядовців. Зокрема тіньовий міністр Кабінету міністрів Майк Вуд був вельми розлючений подібним відкритям.
Родини, які важко працюють, будуть у захваті від того, що їхні податки фінансують цю нісенітницю,
– заявив він.
Зараз над "Policy Lab" нависла небезпека розформування, адже їх звинуватили у неналежному співвідношенні витрат і результатів. Виходить догралися?
Цікаво, що це не вперше британські політики обговорюють GTA, адже скандал з профспілками у Rockstar свого часу навіть привернув увагу прем'єра Кіра Стармера.